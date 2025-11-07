Mir opozarja nase: Ko se boriš za mesta, ki štejejo, daš od sebe več

Dirkače razreda motoGP letos čakata le še dve dirki. Po azijski turneji se je karavana znova preselila v Evropo, moči bodo merili v portugalskem Portimau. V odsotnosti prvaka Marca Marqueza so favoriti za najvišja mesta Alex Marquez, Francesco Bagnaia in Marco Bezzecchi, dobro formo iz Malezije pa bosta na evropske steze skušala prenesti Joan Mir in Pedro Acosta. A na petkovih treningih vedno pride tudi do presenečenj, kdo bo izstopal tokrat, lahko v živo izveste na VOYO. Prvi trening elitnega razreda bo na sporedu ob 11.45, drugi pa ob 16.00.

MotoGP – VN Portugalske FOTO: VOYO icon-expand

Po azijski turneji se je dirkaška karavana vrnila v Evropo, kjer bodo opravili še z zadnjima dvema dirkama letos. Na Portugalsko je po nedeljski zmagi v Maleziji najbolje razpoložen pripotoval Alex Marquez. Španec, ki je že potrdil naslov podprvaka, se za najvišja mesta namerava boriti tudi v Portimau.

"Vsi dirkači si želijo sezono skleniti na najboljši možen način in z dobrimi občutki. S temi nameni tudi začenjam dirkaški vikend, da dam vse od sebe, zlasti ker sem že osvojil naslov podprvaka in lahko dirkam bolj sproščeno," je pred petkovimi treningi dejal mlajši od bratov Marquez, a obenem priznal, da je steza v Portimau zelo zahtevna. "Zares potrebuješ dobro čutiti motocikel, da lahko napadeš v hitrih ovinkih."

Če je Marc Marquez naslov prvaka osvojil že več kot mesec nazaj, njegov brat pa je v Maleziji potrdil drugo mesto v skupnem seštevku, boj za tretje mesto ostaja odprt. Zanj se bosta na zadnjih dveh prizoriščih udarila predvsem Marco Bezzecchi in Francesco Bagnaia, predaleč pa ni niti Pedro Acosta.

Marco Bezzecchi FOTO: Dorna icon-expand

"Zelo 'kul' je že to, da se sploh lahko borim za tretje mesto dve dirki pred koncem. Zelo sem zadovoljen. Bo pa obračun zelo zahteven, saj je Pecco izjemno močen, prav tako Pedro. A tudi jaz imam svoje adute. Upam, da se bom lahko boril vse do konca," je dejal Bezzecchi. Italijan bi, če bi mu uspelo osvojiti tretje mesto, postal sploh prvi dirkač Aprilie v zgodovini, ki se je uvrstil med prve tri v skupnem seštevku. O bitki za tretje mesto Acosta, kot pravi, ne razmišlja preveč, si pa gotovo želi osvojiti prvo zmago med elito. Blizu je bil že v Maleziji, ko je premoč moral priznati zgolj Alexu Marquezu.

Joan Mir FOTO: Profimedia icon-expand

Visoke ambicije pa ima tokrat tudi Joan Mir. Svetovni prvak iz leta 2020 je na azijski turneji dvakrat stopil na stopničke, presenečenje je bilo zlasti tretje mesto v Sepangu, saj malezijska steza nikoli ni preveč ustrezala Hondinemu motociklu. "Res je, da so pričakovanja za to stezo višja kot v Sepangu, kajti Sepang je steza, na kateri imamo navadno veliko težav, a smo uspeli sestaviti dober konec tedna. Zakaj potem tega ne bi mogli storiti tudi tu? To je sicer posebna steza, veliko je 'slepih ovinkov' in potrebuješ veliko samozavesti, da lahko dirkaš tu," je dejal Španec.

In ta samozavest se mu tudi vrača. "Naša samozavest je na najboljši možni ravni, sedaj moramo najti še konsistentnost." "Ko se lahko boriš za mesta, ki štejejo, vedno daš od sebe več, to se zgodi podzavestno. Trenutno lahko več damo, ker smo bolje razpoloženi. Zavedamo se, da če sestavimo popoln konec tedna, lahko dosežemo zelo dober rezultat," nase še opozarja Mir. Ali bo nase opozoril tudi na petkovih treningih, boste lahko v živo spremljali na VOYO. Dopoldanski trening razreda motoGP bo na sporedu ob 11.45, popoldanski pa ob 16.00.