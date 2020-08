Mir po izjemni 'predstavi' v Spielbergu: Bili smo pripravljeni na ta korak

Andrea Dovizioso (Ducati Team), Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR) in Jack Miller (Pramac Racing). To je bil končni vrstni red najboljših treh dirkačev na zadnji motociklistični dirki za VN Avstrije v Spielbergu.

Če zmaga izkušenega Italijana pri Ducatiju ni nikakršno presenečenje, saj je 'Dovi' na tej stezi zmagal že tretjič v karieri, sta preostali mesti, ki sta ju ob Doviziosu na zmagovalnem odru zasedla še drugouvrščeni Mir in tretjeuvrščeni Miller, dokaz, da se je nabor tekmovalcev, ki se lahko potegujejo za zmago, precej razširil. Bolj kot Miller je z drugim mestom prijetno presenetil Joan Mir, ki je po dirki izpostavil imenitno vzdušje, ki vlada pri Suzukiju v zadnjem obdobju. "To drugo mesto je dokaz odličnega dela vseh članov moštva. V zelo kratkem času smo po temeljiti analizi prišli do pomembnih spoznanj glede nastavitev motocikla. Ko nam jih je (nastavitve motocikla, op. p.) uspelo dvigniti na bistveno višjo raven, je kot posledica tega prišel vrhunski rezultat. To so moje prve stopničke v karieri v razredu motoGP, zaradi česar sem še toliko bolj vesel in ponosen," je dejal presrečni Mir, ki je v nasprotju z večino pričakoval takšen rezultat na eni od dirk v letošnji sezoni.

"Menim, da je bilo le še vprašanje časa, kdaj se bo kakšen Suzuki znova 'prebudil' in prikazal suvereno vožnjo od začetka do cilja. Že na nekaterih predhodnih dirkah smo bili zelo blizu velikega uspeha, a nam je na koncu venomer zmanjkalo nekaj majhnega. Tokrat so se stvari zložile v želeno celoto, kar nam je na koncu prineslo prve stopničke v sezoni, in upam, da ne tudi zadnje," je poudaril Mir, ki se že veseli prihodnjega konca tedna, ko bo na istem prizorišču še druga dirka zapored v tej sezoni. "Očitno nam steza v Spielbergu ustreza. Najpomembneje je bilo 'zadeti' z izbiro pnevmatik, in ko smo tu storili precejšen korak naprej, je na dirki steklo vse kot po maslu. Toda kljub velikemu uspehu moramo biti pred novo preizkušnjo v Avstriji zelo previdni, saj nesreča nikoli ne počiva," je dodal Mir.