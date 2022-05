Mir potrdil pogajanja s Hondo, Pol Espargaro ne ve nič o koncu sodelovanja

Jasno je, da je sta dve prosti mesti dveh izkušenih dirkačev, ki na suzukijih navdušujeta tudi v aktualni sezoni, precej premešala štrene v dirkaški karavani. Interes so izkazale številne ekipe, hitro pa so se v garažah pojavile govorice, da bi si Honda rada zagotovila katalonskega dirkača Joana Mira. Svetovni prvak iz koronske sezone 2020 je pogajanja s Hondo že potrdil, na drugi strani pa njegov rojak Pol Espargaro o morebitni izgubi tovarniškega sedeža pri Hondi ne ve nič. Vsaj uradno ne.

"Od Jereza dalje sem uradno na trgu," je priznal Mir. "Pogajali smo se s Suzukijem, še preden se je zgodilo to, kar se je. Zdaj bo zagotovo moj agent imel več dela, kot je pričakoval. Pogovarja se s Hondo, pa tudi z drugimi proizvajalci, da bi našel rešitev za mojo prihodnost. A ni enostavno," besede Katalonca še prenaša crash.net. "Ali se mi mudi? Ne, niti ne. Če vprašate katerega koli dirkača v 'paddocku', bo dejala, da bi si raje želel imeti urejen sedež za prihodnost kot ne. Tu bi se vsi strinjali. Čimprej bomo imeli nekaj v rokah, bolje bo zame," je bil zgovoren Mir. Zanj naj bi bila možnost prestop k Yamahi, kjer bi zamenjal letos bledega Franca Morbidellija, ali pa selitev k vse boljši Aprilii, poroča crash.net.

Konec za Espargaroja?

Italijanski mediji so sicer že po dirki v Jerezu poročali, da naj bi Honda Polu Espargaroju, ki zaenkrat ni upravičil velikih pričakovanj japonske ekipe, že sporočila, da nanj v prihodnji sezoni ne bo računala. A Katalonec je vse skupaj označil za lažne novice in dejal, da ostaja v pogovorih tako s Hondo kot drugimi ekipami. "Živimo v svetu, kjer nas obdaja vedno več in več lažnih novic," je bil v pogovoru z novinarji v Le Mansu jasen Pol Espargaro. "Moj agent se pogovarja z različnimi ekipami, tudi s Hondo," je odvrnil Katalonec. Ta ima s Hondo veljavno pogodbo le še do konca aktualne sezone.

Mnogi so prepričani, da bo na to, ali se bo Mir pridružil Hondi ali ne, vplival tudi prva violina Honde Marc Marquez. A osemkratni svetovni prvak je zavrnil namigovanja, da bi on odločal o tem, kdo bo vozil pri Hondi in kdo ne. "Joan Mir je izjemen dirkač, svetovni prvak. Tudi Alex Rins je odličen, pa tudi Pol Espargaro. Vem, da bo Honda iskala najboljšo rešitev za moštvo. Jaz imam pogodbo in moštvenega kolego ne izbiram niti se v to ne želim vmešavati," je pristavil Marquez.