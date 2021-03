Mir pred uvodno dirko sezone: Čaka nas še veliko dela

Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR) bo v novi tekmovalni sezoni kraljevega motociklističnega razreda motoGP v vlogi, ki je še ni vajen. Po presenetljivi osvojitvi naslova svetovnega prvaka v prejšnji vse prej kot običajni sezoni bo zdaj namreč v vlogi tistega, ki ga bodo konkurenti na vsak način želeli premagati.

O tem se je Mir razgovoril na zadnji novinarski konferenci pred petkovimi prostimi treningi, kjer je med drugim poudaril, da se zaveda, kako huda konkurenca ga čaka v tekmovalnem obdobju 2021."Za nami so naporne priprave na novo sezono, ki bo v mnogočem specifična, posebna," je uvodoma dejal član Suzukija in nadaljeval: "Vesel sem, da se znova pogovarjamo o dirkah, da gre šport normalno naprej. Kljub zahtevnim pandemičnim časom. Če se za hipec ozrem k lanski sezoni, je bila ta naravnost sanjska tako zame kot za moštvo Suzukija. sanje vsakega dirkača so osvojitev naslova svetovnega prvaka, kar je meni na presenečenje mnogih tudi uspelo, zato bo moja naloga v novi sezoni še toliko težja."

Zadnja testiranja v Dohi so pokazala, da je že zdaj v odlični formi Ducatijev Jack Miller, ki pa ni želel govoriti o napadu na naslov svetovnega prvaka. "Vsi startajo z ničle, tako da bo zanimivo videti, kdo od nas je prispel v Katar v najboljši formi. Pred nami je 19 velikih izzivov v tej sezoni, ki se je veselim iz več razlogov. Eden od teh je zagotovo ubranitev naslova svetovnega prvaka," od visokih ambicij ne beži Mir in dodaja: "Na vsaki dirki bomo dali vse od sebe in se skušali boriti za zmago. Vemo, da tudi konkurenca ni spala v pripravljalnem obdobju, a aktualni svetovni prvak mora že na uvodu v sezono pokazati pokončno držo."