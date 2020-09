Mir: Prvenstvo je povsem odprto; ko izboljšam še kvalifikacije, bom konkurenčen za zmago

Čeprav je dirko na stezi v Montmeloju začel šele iz tretje startne vrste, je Joan Mir(Team SUZUKI ECSTAR) pokazal, da je iz pravega testa. Ne le, da mu je uspelo že na uvodnih ovinkih prehiteti lepo število konkurentov, temveč je v nadaljevanju postajal vse nevarnejši tudi za končnega zmagovalca Fabia Quartararoja (Petronas Yamaha SRT).

"Quartararo je bil tokrat zasluženo najboljši. Že v zgodnji fazi dirke je namreč prevzel vodstvo, ki ga do cilja ni izpustil več iz rok," je Mir uvodoma športno čestital rivalu iz tabora Yamahe in nadaljeval: "Iskreno povedano po slabših kvalifikacijah nisem upal na vrhunski rezultat. A ko se je ukazala priložnost za kaj takega, sem jo z veseljem zagrabil z obema rokama. Všeč mi je, kako se Suzukijev motocikel (uspešno) prilagaja na različne tako podnebne kot tudi razmere na sami stezi. Za nami je zelo uspešen konec tedna v Barceloni, ki ga je s tretjim mestom dopolnil moj moštveni kolega Alex Rins," ni pozabil omeniti svojega rojaka, ki tekmuje za isto moštvo. "Poizkušal sem napasti tudi zmago, a se tokrat ni izšlo. Ko bom dvignil raven svojih kvalifikacijskih voženj, bom v igri tudi za zmago. Za zdaj pa sem zelo zadovoljen s potekom sezone," se Joan Mir zaveda odlično opravljenega dozdajšnjega dela in upa, da se bo po treh zaporednih uvrstitvah na zmagovalni oder pozitiven trend rezultatov nadaljeval tudi po naslednji dirki za VN Francije v Le Mansu.



V Le Mansu nepredvidljivo

"Zdaj imamo dobra dva tedna časa, da se pripravimo na zahtevne pogoje v Franciji. Tam nas čaka še hladnejše in nepredvidljivo vreme. Nihče od dirkačev namreč ne mara hladnega vremena, ki vpliva na marsikatero podrobnost. Začenši od pnevmatik, nujno potrebnih ponastavitev motociklov do dnevne forme posameznika ... Vse to in še več nas čaka v pripravah na deveto dirko v letošnji sezoni. Za zdaj sem zadovoljen z ritmom, a potrebne bodo nadgradnje, če bom želel ostati na mestih, ki jih trenutno zasedam," se zahtevnosti naloge zaveda trenutno drugouvrščeni dirkač skupnega seštevka svetovnega prvenstva (100 točk).