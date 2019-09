Mir bo nazaj v Misanu: Vrnili so se dirkaški občutki

"Zadnji mesec ni bil lahek. Po nesreči v Brnu sem bil prikovan na posteljo dobra dva tedna. Težko se je bilo navaditi na popolno mirovanje. na srečo je bilo ob spodbudi bližnjih vse skupaj malce lažje, a komaj sem čakal da vstanem s postelje in sedem na motocikel," je AS-u zaupal Mir, ki se ne želi spominjati padca na testiranjih v Brnu. "Pustimo to zadaj. Važno je, da se dobro počutim, da sem se uspešno vrnil na motocikel. Po tako dolgem obdobju v postelji, je bilo najtežje sesti na motocikel. Sedaj že lahko rečem, da sem ujel pravi ritem, da so se vrnili vsi občutki in da se približujem 100% pripravljenosti. Ko sem po daljši rehabilitaciji prvič sedel na motocikel na testiranjih v Misanu, se mi je zdelo, kot da sem novinec na stezi . Nato so se mi iz ovinka v ovinek počasi vračali vsi občutki."



Mir, ki je v dosedanjem delu sezone osvojil 39 točk in zaseda 13. mesto v skupnem seštevku je komentiral zmago klubskega kolegaAlexa Rinsa v Silverstonu. "Presrečen sem zanj. In tudi za ekipo, seveda. Zmaga na VN Velike Britanije je več kot zaslužena. Škoda le, da nisem bil takrat na stezi in slavil skupaj z njim in ekipo," je za AS še dejal Mir, ki je na VN Katalonije zasedel šesto mesto, kar je njegov najboljši letošnji rezultat.