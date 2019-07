Mir: Suzuki ima velik potencial in še več prostora za napredek

"Odlično sem startal dirko, nato pa smo prehitro obrabili pnevmatike. Nisem pričakoval, da bo tako že v zgodnji fazi dirke. Tudi zato, nisem mogel privijati plina do konca," pa pišeCorriere Dello Sport. "V zaključku dirke sem se le še boril. Trpel sem v zadnjih krogih, bal sem se celo, da ne bom končal tekme. Še dobro, da se je tako končalo. Vzel bom to sedmo mesto in gledal naprej. Gre za uporaben rezultat, ki potrjuje, da smo blizu najboljšim."

"To o nekaj na čimer bomo delali v tem daljšem tekmovalnem premoru. Počitnice prihajajo v pravem trenutku, da napolnimo baterije, da se uzremo v teh nekaj dirk, ki so za nami in seveda pripravimo strategijo za preostanek sezone," je bil izčrpen 23-letni Španec, ki je prepričan, da ima s Suzukijem še svetlo prihodnost. "Ogromno še moramo postoriti, toda dejstvo je, da imamo ogromno rezerv. To je odlično spoznanje. Sploh, ker smo sezono začeli pod pričakovanji. Poletni dopust bomo dobro izkoristili, napolnili bomo baterije in se poigravali z nastavitvami dirkalnika," je za ASrazpredal Mir, ki po devetih letošnjih dirkah zaseda 214. mesto z 39 osvojenimi točkami.