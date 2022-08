Mir: Tega, kar doživljam, ne privoščim nikomur

Joan Mir je lansko dirkaško sezono končal na tretjem mestu v skupnem seštevku in ni ponovil podviga, ki mu je uspel pred letom dni, ko je (senzacionalno) osvojil naslov svetovnega prvaka v kraljevem razredu motoGP. Pred dirko za VN Avstrije v Spielbergu je pogovor s španskim dirkačem objavil italijanski športni časnik Corriere Dello Sport. Mir je med drugim spregovoril o težavah, ki jih ima po uradni najavi Suzukija, da se po tej sezoni umika iz tekmovalnega motociklističnega športa. Španec tudi o tem, kaj pričakuje na prihajajoči VN Avstrije, ki jo bomo od petka naprej prenašali na VOYO in Kanalu A.

Milo rečeno nepričakovan odhod Suzukija iz karavane motoGP, japonski proizvajalec se zaradi finančnih težav poslavlja po koncu aktualne sezone, je poskrbel za pestro dogajanje znotraj dirkaškega 'paddocka'.

Boj za naslov svetovnega prvaka razreda je po dirki v Silverstonu znova povsem odprt. Francesco Bagnaia je tisti dirkač, ki je trenutno v najboljši formi, kar je razlog za dodaten alarm za vodilnega v skupnem seštevku Fabia Quartararoja. Francoz, ki je nazadnje zmagal junija v Nemčiji, ima pred tremi dirkami na stezah, ki bolj odgovarjajo dirkaču Ducatija, le še 49 točk prednosti.

Skorajda čez noč sta namreč brez sedeža ostala dva izvrstna dirkača – Joan Mir in Alex Rins. Slednji se je že dogovoril s Hondo, prvak iz leta 2020 pa še išče primerno ekipo. "Tega kar doživljam s Suzukijem odkar je uradno napovedal odhod iz motociklistične karavane, ne bim privoščil nikomur," je brez dlake na jeziku Joan Mir začel pogovor s italijanskim športnim časnikom Corriere Dello Sport. "Predvsem kar se tiče psihičnega stanja, ni vse rožnato. Tudi če se fantje iz garaže trudijo in dajejo vse od sebe, pa je na vsakem kroku čutiti, da je to leto slovesa. in v takšnem razpoloženju je težko razmišljati samo in izključno o treningih in temah," je bil brez dlake na jeziku 22-letni Španec, ki si trenutno zelo beli glavo, kjer bo nadaljeval kariero po koncu koledarskega leta, kos e sezona konča.

"Nekateri usopejo takoj najti novi zaposlitev, drugi spet pa imajo ov tem kar nekaj težav. Med slednjimi, to priznam, tudi sam. Vnovič bi rad poudaril, da nas prva nihče iz ekipe ni pripravljal na takšno drastično odločitev, ki je in bo močno zarezala v naše kariere. Jaz osebno takšne novice nikakor nisem pričakoval. Nič ni napeljevalo na to. zame je prišlo vse skupaj kot strela iz jasnega," je bil metaforičen Mir, ki v tej sezoni na na ravno zadnjih dveh, ko je naprej v letu 2020 presenetljivo osvojil svetovni naslov, lani pa je bil odličen tretji. Do tega trenutka je Mir osvojil 77 točk in drži bolj ali manj skromno dvanajsto mesto v skupnem seštevku. Njegov aktualni kolega iz ekipe, rojak Alex Rins, je že dahnil usodni da in bo od naslednje sezone član Hondine družine, Mir v tem trenutku še ne ve, dlje bo v letu 2023. "Alex je bil fantastičen kolega iz ekipe. Pogrešal ga bom. Kdo bo moj klubski kolega v prihodnje? Iskreno, ne vem. Vem le to, da bo hiter."

V Spielberg po stopničke

Tekoča sezona je za Jona Mira povsem v znaku napovedi slovesa Suzukija od dirkaškega športa.

Klubski kolega Joana MKira pri Suzukiju, rojak Alex Rins, bo po koncu sezone novi član Honde-LCR.

Tudi rezultati so temu primerni. Španec se v dosedanjem delu sezone sploh še ni povzpel na zmagovalni oder. Nekaj kar bo iskal na prihajajočem dirkaškem vikendu v Spielbergu. VN Avstrije je pred durmi ... "Čudna sezona je za mano. Ves čas imamo težav. Prvi del je zaznamovali problemi z dirkalnikom, v Mandaliki sem imel na primer ogromne težave vse tri dni. Potem smo rešili določene zadeve, a v Mugellu sem spet trpel. Mislim, da sem v tem trenutku v boljšem stanju, kot sem bil pred dirko-dvema, tako v Spielbergu pričakujem precej boljše vesti. Ne skrivam, da me zanima zmagovalni podij," je zaključil Mir.