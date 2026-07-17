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MotoGP

Mir: To je tveganje, ki sem ga želel sprejeti

Ljubljana, 17. 07. 2026 20.24 pred 23 dnevi 1 min branja 16

Avtor:
R.S.
Joan Mir

Naslednja sezona razreda MotoGP prinaša kup novosti. Največjo spremembo predstavlja zmanjšanje prostornine motorjev s trenutnih 1000 na 850 kubičnih centimetrov, obenem pa bomo v naslednji sezoni videli tudi številne menjave dirkačev med moštvi. Med dirkači, ki bodo v naslednji sezoni zamenjali znamko motocikla, je tudi Joan Mir, ki se bo s Honde preselil h Gresini Ducatiju, kjer mu bo po vsej verjetnosti družbo delal Daniel Holgado iz razreda Moto2.

Zmagovalec razreda MotoGP iz leta 2020 Joan Mir se bo naslednjo sezono preselil iz Honde h Gresini Ducatiju. Kot pravi Španec, je zapustitev tovarniškega moštva tveganje, ki ga je pripravljen sprejeti v zameno za boljši motocikel. Mir je celotno kariero v elitnem razredu preživel na tovarniških motociklih, najprej na Suzukiju in nato pri Hondi. Po tem, ko se mu je v zadnjih štirih sezonah uspelo le dvakrat uvrstiti na stopničke, se je odločil za novo poglavje v karieri.

Joan Mir
Joan Mir
FOTO: Profimedia

"Ko prestopiš v poltovarniško moštvo, se odrečeš marsičemu, a hkrati je to korak, ki sem si ga želel. To je tvegana poteza, saj se s tovarniškim motociklom izpostaviš – če ne dosežeš rezultatov –, a to je tveganje, ki sem ga želel sprejeti," je glede svoje odločitve povedal Mir in še dodal: "Ne vem, koliko let bom še vztrajal v razredu MotoGP, a dejstvo je, da bom letos dopolnil 29 let, zdaj pa sem podpisal pogodbo za še dve leti. Čas je, da postanem spet konkurenčen. Čas je za to."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

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KOMENTARJI16

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Lastniki česarkoli
20. 07. 2026 21.25
Bomo videli kašen bolid mu bodo sešili in če bo lahko sploh dirkal na povsem uničenem Ducatiju že iz lanske sezone
Odgovori
-13
3 16
.AchiIIeus
19. 07. 2026 08.06
Mogoče ga potem Dalligna prepozna, garantirano bosta z Marquezom potopila Ducati, če ga ne bo že prej dokrajčil.
Odgovori
+11
21 10
Tenma
19. 07. 2026 09.48
Ne vem kako bi Markec potopil Ducati, saj je v krstni sezoni dobbil prvenstvo in je trenutno tudi aktualni prvak. Gledava isto prvenstvo?
Odgovori
-11
10 21
The T3chnics
19. 07. 2026 09.48
Ta vaša trditev je precej pretirana. Morali se boste naučiti, da čustva niso dejstvo.
Odgovori
-12
8 20
Lastniki česarkoli
20. 07. 2026 21.41
Mislim, da ne more imeti slabše sezone pri Ducatiju, kot jo je imel Valentino Rossi, ki pa je vozil pri tovarniškem moštvu
Odgovori
-8
5 13
.AchiIIeus
21. 07. 2026 10.20
Misliti je nič vedeti zato pa ste podrepniki.
Odgovori
+5
10 5
The T3chnics
21. 07. 2026 16.51
Mislite vi, mi vemo. S svojim stavkom ste nam dali možnost, da sami postavimo vejico. In vaš stavek je..... Misliti je nič, vedeti, zato pa ste podrepniki.
Odgovori
-9
0 9
Jezdimir...hehehe
22. 07. 2026 08.20
Jao kako so podrepni za biti.
Odgovori
+4
7 3
The T3chnics
22. 07. 2026 09.18
Ja, to bo pa držalo.... podrepni smo za bit, ja. Vas recimo ne bi noben pogrešal.
Odgovori
-6
1 7
Tenma
18. 07. 2026 20.02
Mir, eden povprečnih dirkačev, mogoče še to ne. Imel je nenormalno srečo tisto leto. Se je pa zapisal kot orvak samo z eno zmago. Tisto leto je bil res povprečen.
Odgovori
-12
6 18
Tenma
18. 07. 2026 20.01
Lahko ga pa klofutači dohiti po odstopih.
Odgovori
-13
4 17
Ici
18. 07. 2026 19.08
Joan Mir lahko prestopi v drugo vesolje in dirka na letečem krožniku. Ampak on NE BO NIKOLI VEČ zaključil sezone niti med prvimi tremi. Kaj šele kot prvak. NIKOLI.
Odgovori
+9
14 5
JohnnyMueller
18. 07. 2026 15.39
Misli, da bo ponovil zgodbo Marc Marquez-a, samo se ne zaveda da on to po sposobnostih ni, hahaha.
Odgovori
-14
4 18
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