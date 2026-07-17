Mir: To je tveganje, ki sem ga želel sprejeti

Zmagovalec razreda MotoGP iz leta 2020 Joan Mir se bo naslednjo sezono preselil iz Honde h Gresini Ducatiju. Kot pravi Španec, je zapustitev tovarniškega moštva tveganje, ki ga je pripravljen sprejeti v zameno za boljši motocikel. Mir je celotno kariero v elitnem razredu preživel na tovarniških motociklih, najprej na Suzukiju in nato pri Hondi. Po tem, ko se mu je v zadnjih štirih sezonah uspelo le dvakrat uvrstiti na stopničke, se je odločil za novo poglavje v karieri.

"Ko prestopiš v poltovarniško moštvo, se odrečeš marsičemu, a hkrati je to korak, ki sem si ga želel. To je tvegana poteza, saj se s tovarniškim motociklom izpostaviš – če ne dosežeš rezultatov –, a to je tveganje, ki sem ga želel sprejeti," je glede svoje odločitve povedal Mir in še dodal: "Ne vem, koliko let bom še vztrajal v razredu MotoGP, a dejstvo je, da bom letos dopolnil 29 let, zdaj pa sem podpisal pogodbo za še dve leti. Čas je, da postanem spet konkurenčen. Čas je za to."