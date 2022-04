Mir upa, da se bo Miller česa naučil z dirke za VN Portugalske

Španec Joan Mir je bil vodilni v začetnem delu dirke, toda kmalu ga je ugnal aktualni prvak Francoz Fabio Quartararo, kasneje pa je obstal na tretjem mestu, zaradi, kot pravi, pomanjkanja občutka na svoji sprednji pnevmatiki. 19 krogov pred koncem dirke je Miller ob zaviranju "izgubil" prednji del svojega ducatija in pri tem s steze "izbrisal" tudi Mira. Dirkača sta se sicer kasneje prijateljsko objela, toda njun trk gre v nadaljnje preiskave. Svetovni prvak leta 2020, Joan Mir, je ob tem povedal: "Kar se tiče dogodka z Jackom Millerjem, ja, je nekakšen problem, toda tudi nekaj takega, kar bi se lahko pripetilo tudi meni. Takšno napako sem tudi sam večkrat naredil v preteklosti. Vem, da ni bila storjena namenoma. Na zavornem območju me je samo želel prehiteti, kjer ni bilo dovolj prostora, pa tudi sam sem kar precej močno zaviral. Zares škoda, toda upam, da se bo iz tega česa naučil in da se kaj takšnega ne bo več ponovilo."