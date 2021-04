Mir na trnih pred VN Porugalske: Tokrat si želim boljše izkušnje

Na srečo za Joana Mira njegov odstop na zadnji dirki minule sezone, ki jo je gostil Portimao, ni bil usoden za njegove šampionske ambicije. Majorčan je namreč že v Valencii proslavil svoj premierni naslov prvaka v kraljevem razredu, a bil vseeno razočaran, ker je na dirki za VN Portugalske sezono sklenil z okvaro motocikla.

"Komaj čakam, da se ta konec tedna v Portimau vse skupaj začne, saj smo imeli lani smolo in sem moral odstopiti, kar je bila velika škoda,"je pred tokratno preizkušnjo na jugu Portugalske povedal Mir. "Zdaj si želim boljše izkušnje,"je dodal dirkač, ki je sezono odprl s četrtim in sedmim mestom na dirkah za VN Katarja in VN Dohe.