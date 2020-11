Mir: Želim si, da se Marquez vrne, da se pomerim z najboljšim

Novopečeni svetovni prvak razreda motoGP Joan Mir je v Madridu na druženju s sedmo silo dejal, da si želi, da se Marc Marquez čimprej vrne, saj si želi pomeriti z najboljšim dirkačem razreda motoGP zadnjega obdobja. Za svoje najboljše prehitevanje sezone pa je označil prehitevanje Valentina Rossija v Misanu za tretjo stopničko.

"Želim si, da se Marc Marquez vrne, da se pomerim z najboljšim in v zadnjih letih je to bil on. Mislim, da nam je uspelo odlično delo s paketom, ki smo ga imeli, zagotovo ni bil najhitrejši, toda vseeno nam je uspelo pobrati lovoriko," besede svetovnega prvaka razreda motoGP prenaša španski EFE.

"Osvojitev prvenstva ima zelo veliko pozitivnih stvari, kar je posledica tega, da ti je uspelo, toda tisto slabo je pritisk v naslednji sezoni. Prihodnjo sezono bom zagotovo začel drugače. V tej sezoni sem se počutil močnega in sem dobro obvladoval ta pritisk, toda v prihodnji sezoni bo scenarij drugačen. Vrnil se bo Marc Marquez, imeli bomo rivala, ki je zmagoval v zadnjih sezonah in je najhitrejši dirkač zadnjih osmih let. Lepo bo. Neučakan sem. Zdaj moram le uživati v tem, kar nam je uspelo. Prihodnje leto bo drugačno, tudi kar se tiče glede motivacije. Videli bomo, kako bo šlo," pa se je dirkač Suzukija razgovoril za španski AS.

Mnogi dirkači konkurenti ga pred sezono niso uvrščali med tiste, ki bi se lahko prebil med najboljših pet na koncu sezone."Če sem iskren, tudi sam pred sezono ne bi postavil sebe na sam vrh lestvice. Toda da, med prvih pet bi se postavil, zavedajoč se potenciala, ki ga imam. Če bi me vsi pred sezono označili za favorita in bi na koncu zmagal, ne bi bilo tako lepo," se je smejalo Majorčanu, ki nadaljuje uspešno špansko tradicijo v elitnem razredu. Kar zadnjih devet naslovov svetovnega prvaka v motoGP razredu so namreč pobrali Španci. Zadnji, ki ni prišel s španskih tal, je bil leta 2011 Avstralec Casey Stoner. Španija je motociklistična velesila prav v zadnjem desetletju, saj je pred tem do leta 2010 osvojila reci in piši le en samcat naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu (Alex Criville leta 1999).

Za najboljše prehitevanje je označil tisto v Misanu, ko je Rossiju v zadnjih zavojih odnesel stopničke "Najlepše in najbolj pomenljivo prehitevanje sezone je bilo v Misanu, ko sem prehitel Rossija za tretje mesto. S tem sem mu vzel 200. stopničke in trojno zmago akademije VR46. To bi bil izjemno lep dan za Valentina, no tudi sicer je bil, saj je četrto mesto prav tako zelo dobro. To prehitevanje bi označil za najboljše," je dejal dirkač Suzukija.

Na vprašanje, kateri bodo glavni rivali v sezoni 2021, pa je odgovoril: "Prvi bo Marc. In upam, da v prihodnji sezoni ne bo tako kot letos in da v boju za naslov ne bo šest ali deset neposrednih tekmecev. Moj moštveni kolega (Rins, op. p.), Fabio Quartararo, Maverick Vinales, kakšen od Ducatijev. Nova dirkača tovarniške ekipe Ducati bosta hitra. Pa tudi KTM-i. Ne bi rad pozabil na kogar koli, kot se je pred letošnjo sezono zgodilo drugim v povezavi z menoj."

Pa je lovorika elitnega razreda Mira spremenila?"Lovorika me je spremenila. Že 2017, ko sem osvojil prvenstvo moto3, me je spremenila. Toda moto3 in motoGP ni isto, motoGP ima precej večjo težo. Ljudje me po ulici precej bolj prepoznajo. Poleg tega imam več medijske pozornosti, toda po drugi strani se počutim enako. Že dojemam to, da sem prvak. Mediji te še malce bolj spomnijo na to, saj če ne bi bil prvak, bi bil zdaj doma in počival, ne pa tukaj," je razložil komaj 23-letni mir. Dodal je, da se je letos morda bolj kot konkurentov v zaključku sezone bal koronavirusa, saj bi mu ta hitro lahko vzel možnost za osvajanje pomembnih točk, v kolikor bi se z njim okužil.