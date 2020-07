Marc Marquez pripravil kovčke in odpotoval v Jerez

Svetovni prvak si je na prvi dirki sezone preteklo nedeljo v Jerezu ob padcu zlomil kost v roki in nato uspešno prestal operacijo v torek. Marc Marquez se je po operacij zahvalil doktorju Xavierju Miru in tudi vsem za sporočila in spodbudo.

Italijanski Sky Sport in španski El Periodico sta poročala, da si Marc Marquez že ta konec tedna želi vrnitve na motocikel, in to je bilo, ne glede na željo in nepopustljivost Španca, težko verjeti. A njegova želja je ogromna, tako da se je odločil, da odpotuje na prizorišče druge dirke razreda motoGP, ki bo prav tako v Jerezu. Morda bo sedel na motocikel na kakšnem od treningov, vseeno pa je pod vprašajem, ali bi lahko dirkal v nedeljo na VN Andaluzije.

Starejšemu od bratov Marquez seveda ne manjka optimizma in energije, in zdravniške napovedi so bile, da bo morda lahko nastopil na dirki v Brnu na začetku avgusta, pa še to bi bil kar lep podvig, saj bi od operacije minili le trije tedni. Kot piše španski časnik, je Marc iz Barcelone odpotoval v domačo oskrbo. Zdaj je na poti v Jerez, razmišljal naj bi o nastopu na dirki, da osvoji vsaj nekaj točk v boju za naslov. Seveda čaka Španca podroben pregled zdravniške službe na prizorišču v Jerezu, ki bi morala prižgati "zeleno luč" za nastop, obstaja tudi možnost, da preskoči petkova treninga (zaradi dodatnega dneva počitka) in bi potem lahko nastopil v sobotnih preizkušnjah.