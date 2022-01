Mir: Lani nismo naredili dovolj, da bi imeli konkurenčen dirkalnik

Španski dirkač Joan Mir je sezono 2020 (senzacionalno) končal prav na vrhu elitnega razreda motoGP. Naslednja sezona je bila zanj malce slabša, saj ni bil konkurenčen v boju za ubranitev laskavega naslova. Kljub temu je v skupnem seštevku sezono končal na zmagovalnem odru. Kot tretjeuvrščeni. Španec ima pred seboj – vsaj na papirju – še zadnjo sezono v ekipi Suzukija. V naslednji – najverjetneje spet kot član Suzukijeve garaže – bo, kot sam sporoča, odkrito napadal nov naslov v kraljevem razredu. Mir benti, da lani Suzukijev dirkalnik ni bil konkurenčen in da so bili Ducati, Yamaha in Honda močnejši. Svetovni prvak iz leta 2020 je sezono končal na tretjem mestu v skupni razvrstitvi z 208 zbranimi točkami, kar je točno 70 manj od novopečenega prvaka Fabia Quartararoja.

icon-expand Spomin na fantastično sezono 2020. FOTO: MotoGP

Joan Mir je sezono 2021 med dirkaško elito končal s četrtim mestom na VN Valencie ter končnim tretjim v skupnem seštevku in tako ni ponovil podviga, ki mu je uspel pred letom dni, ko je senzacionalno zavzel prestol v kraljevem razredu motoGP. "Tista sezona je bila nenavadna z vseh vidikov – ne samo po tem, da sem nepričakovano prišel na sam vrh, in to prav na zadnji dirki sezone."

V končnem seštevku motociklistične sezone za leto 2021 je Francoz Fabio Quartararo zbral 278 točk, Italijan Francesco Bagnaia 252, Španec Joan Mir pa 208.

Nič manj nenavadna ni bila niti lanska, ko je s konkurenco pometel Fabio Quartararo, Mir pa ni bil konkurenčen v boju za ubranitev naslova svetovnega prvaka. "Razočaran sem zaradi tega. Ne toliko ob spoznanju, da nisem uspel ubraniti laskavega naslova, bolj boli dejstvo, da nismo bili povsem konkurenčni v boju za vrh. Fabiu sploh nismo nudili pravega odpora v lovu na naslov. Enostavno nisem bil konkurenčen," je za Corriere Dello Sport opazil 24-letni dirkač, ki bo novo sezono začel na Suzukiju, upa pa tudi na nekatere izboljšave na dirkalniku. "Paket dirkalnika za leto 2021 je bil pomanjkljiv. Ves čas smo se borili z nastavitvami, upali, da nam bodo uspele izboljšave, toda navkljub trudu moje ekipe smo bili prikrajšani in s tem nekonkurenčni. Tekmeci so bili že na startu v prednosti," je prepričan Španec, ki je bil v nadaljevanju kar kritičen do svoje ekipe. "Nič nimam proti Suzukiju. Počutim se del te družine, a želim biti odkrit in iskren. Lanski vložek je bil pomanjkljiv, enostavno nismo naredili dovolj za to, da bi bili konkurenčni. Pričakujem, da bo v letu 2022 bolje." Čeprav je bil lani med najbolj konstantnimi dirkači, se prav resno ni spustil v boj za naslov. Šest uvrstitev na zmagovalni oder bi ga kljub temu moralo zadovoljiti ... "Zgodile so se določene stvari, ki so nas prikrajšale v boju za najvišja mesta. Ne bi želel iti v drobovje problema. Pustimo to za sabo in recimo, da smo se vsi skupaj od tega nekaj naučili. Nisem razočaran nad ekipo, fantje so marljivo delali v garaži ves čas, toda "paket", ki smo ga dobili v upravljanje, je bil pomanjkljiv," se je slikovito izrazil Mir, ki je bil zaslužen za to, da se je Suzuki po dolgih dvajsetih letih posladkal z osvojitvijo najbolj laskave lovorike v motociklističnem svetu.

icon-expand Joan Mir pričakuje, da bo v prihajajoči sezoni bolj konkurenčen v boju za naslov. FOTO: MotoGP

"Ponavljam se, a bi rad poudaril, da sem razočaran, ker Fabia prav zares nikoli nismo dali na preizkušnjo. Zdi se mi, kot da sem naslov svetovnega prvaka predal brez izstreljenega naboja, pravzaprav brez pravega odpora."

Zaupam Suzukiju in upam na sezono, podobno tisti, ko smo leta 2020 prišli do laskavega naslova. Srčno upam, da bomo našli skupni jezik, da bomo imeli enake oziroma zelo podobne cilje za prihajajoče obdobje. Če bo zares tako, potem ne vidim težav glede podaljšanja sodelovanja. V nasprotnem primeru pa ...