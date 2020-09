Mir: Kandidat za naslov? Ne, najmanj trije so pred mano

Po sedmih dirkah sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu je vrh v elitnem razredu motoGP povsem zgoščen. Prve štiri dirkače ločijo le štiri točke, v igri za končni naslov pa je tudi vroči Španec Joan Mir . Medtem ko so se tekmeci na vrhu na stezi Marca Simoncellija borili v parih, pa je lep preboj uprizarjal prav Mir. Z 11. startnega izhodišča je bil kmalu povsem blizu, osem krogov pred koncem se je že lahko vmešal v boj za stopničke. " Dal sem vse od sebe. Presrečen sem, to je rezultat, če pustiš srce na stezi. Vesel sem, da sem dobro začel, potem se mi je kar naenkrat odprla avtocesta do odra za zmagovalce ," je za Corierre Dello Sport dejal Joan Mir, ki je v kraljevem razredu motoGP debitiral leta 2019 v Katarju.

Od takrat je njegova kariera silno napredovala vse do današnjega dne, ko ga lahko mirno uvrščamo tudi med vroče kandidate za končni laskavi naslov. Podatek, da je na zadnjih štirih dirkah kar trikrat povzpel na zmagovalni oder in ob tem osvojil celo največ točk v tem času od vseh v karavani, govori sam zase. "Nič še nismo storili, smo pa na pravi poti. Odlično je, ko verjameš v ekipo. Tudi po malce slabših sobotnih kvalifikacijah smo verjeli v vrhunski rezultat in na koncu smo bili celo v igri za zmago. Drugo mesto je, glede na to, da smo startali z enajstega, enako zmagi," trdi 22-letni Španec, ki komaj časa na naslednji dirkaški vikend v Barceloni. "Glede na karakteristike dirkališča bi nam steza morala odgovarjati. Tu smo bili lani že zelo dobri, spomnim se, da je Suzuki osvojil četrto in šesto mesto. V tej sezoni želimo še korak dlje," je za Corierre Dello Sportše priznal Mir, ki pa nikakor ne želi bremena borbe za naslov svetovnega prvaka na svojih plečih. "Realno gledano nisem med tistimi najbolj vročimi kandidati. Mislim, da so Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo in Maverick Vinales v prednosti. Po mojem mnenju se mora prva iskati prav med omenjenimi tremi," je prepričan Joan Mir.