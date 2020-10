Mir: Nisem kalkuliral, Morbidelli in Rins sta bila pač hitrejša

"Dejstvo, da sem trenutno vodilni v skupnem seštevku, ne spreminja moje dnevne rutine oziroma priprav na vsako dirko posebej. Do konca sezone so ostale še tri preizkušnje, na katerih bom dal absolutno vse od sebe, na koncu pa bomo videli, kaj mi bo to prineslo v rezultatskem smislu. A že zdaj lahko to sezono ocenim za zelo uspešno," zadovoljno pravi Joan Mir, ki se kljub ne ravno lepim spominom na predhodne dirke v Valencii že veseli dveh zaporednih preizkušenj na tamkajšnjem prizorišču.

"Če želim ostati v enakovrednem boju za skupno zmago, moram najti način tudi za takšne zagate. Res je, da se naš motocikel v prejšnjih letih v Valencii ni znašel najbolje, a prepričan sem, da smo vsi skupaj toliko napredovali, da ne bo večjih težav. Za mano stoji zelo sposobna skupina strokovnjakov, ki bo že našla način, kako karseda najbolje pristopiti k naslednjima preizkušnjama," še sporoča samozavestni španski dirkač.