Nenavadna sezona

Končana sezona 2020 je prinesla kar nekaj sprememb, ki niso bile povezane le z virusom Covid-19. Od aktivnega dirkanja se je poslovil Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso pa se je odločil za enoletni premor. Po osmih letih se je poslovil od tovarniškega moštva Ducati. "Še ena težavna sezonam, v kateri smo imeli krizo, toda vseeno smo končali na skupnem četrtem mestu, tako da sem zadovoljen."

Čustveno je bilo tudi slovoValentina Rossijaod tovarniškega moštva Yamahe. Italijan je še četrtič med elito zamenjal moštvo in se seli k Petronas Yamahi. "Slovo je bilo zelo čustveno, ker smo bili skupaj 15 let. Bilo če čudovito obdobje v moji karieri in tudi življenju."