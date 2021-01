Mir: Odhod Brivia? Težko bo, a imamo močno ekipo

Potrjeno je, da so testiranja, ki bi morala potekati od 19. do 21. februarja v Sepangu, odpovedana zaradi pandemije covida-19 in omejitev malezijskih oblasti. Po poročanju nekaterih medijev bo novo prizorišče Jerez.

Zadnji prvak pred njim pa je bil Robertsov rojak Kevin Schwantz v sezoni 1993. Mnenja o prvaku so deljena. Po mnenju številnih ljubiteljev motociklizma je Španec v lanski sezoni zasluženo postal svetovni prvak, saj so bili njegovi rezultati najbolj konstantni in je najbolj pridno nabiral točke v prvenstvu. Spet drugi pa so na nasprotnem bregu. Ni malo takšnih, ki menijo, da je bila Mirova predstava premedla za naslov najboljšega na svetu, saj je španski dirkač zmagal le enkrat samkrat v celotni sezoni. Številni spet delijo mnenje, da je odhod Davideja Brivia , ki po osmih letih zapušča garažo Suzukija in nove izzive išče v formuli ena, dodatna oteževalna okoliščina za novopečenega svetovnega prvaka, ki bo v prihodnji sezoni še bolj pod drobnogledom kritikov. Resda z naslovom svetovnega prvaka med dirkaško elito v žepu, zato bo morebitne kritike lažje sprejemal. Mir v pogovoru za Corriere Dello Sport ostaja optimističen navkljub odhodu Brivia.

"Imamo ljudi, imamo ekipo, ki lahko prevzame odgovornost. Prepričan sem, da lahko skupaj opravimo odlično delo," navijače Suzukija miri 23-letni Španec, ki pa se zaveda, da je Brivio v ekipi pustil neizbrisljiv in težko nadomestljiv pečat. "Situacija je zahtevna in težka, od tega ni treba bežati. Če te zapusti nekdo, ki je tako močno vplival na ekipo zadnjih osem let, potem bo gotovo ostala določena luknja, a sem prepričan, da jo bomo znali zakrpati." Po mnenju Joana Mira je odhod Brivia hkrati odlična priložnost, da se pri ekipi Suzukija "preštejejo". "Poiskati bomo morali vse svoje rezerve, vse razpoložljive moči in potenciale, in prepričan sem, da nam bo uspelo. Imamo odlične nastavitve in zelo smo ambiciozni. Naslov svetovnega prvaka nas ne bo uspaval, kvečjemu dodatno motiviral," je za Corriere Dello Sport vztrajen Mir.

Veliko sprememb v ekipah za leto 2021

Karavana motoGP bo v sezoni 2021 doživela precej kadrovskih rošad. V elitni razred se bodo preselili trije letošnji udeleženci nižjega razreda moto2, svetovni prvak Enea Bastianini, drugi Luca Marini ter Jorge Martin. Tovarniška ekipa Ducatija bo imela povsem novo zasedbo (Jack Miller in Francesco Bagnaia), pri Yamahi bo veteran Valentino Rossi odšel k poltovarniški ekipi SRT, v prvo postavo pa se bo od tam k Mavericku Vinalesu preselil Fabio Quartararo. Pri Hondi računajo na vrnitev letos poškodovanega svetovnega prvaka Marca Marqueza, njegov brat Alex Marquez gre k poltovarniški ekipi LCR. V tovarniško ekipo prihajaPol Espargaro. V tovarniški ekipi KTM pa bosta, kot smo zapisali, Brad Binder in Miguel Oliveira, zmagovalec zadnje letošnje dirke na domačem terenu na Portugalskem.