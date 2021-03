Joan Mir: Videl sem cilj, pa sta me prehiteli dve 'raketi'

Vseeno pa Mir ni bil najbolj vesel po razpletu, saj je računal na drugo mesto, v nekaj zaključnih metrih pa se je vse obrnilo na glavo, saj sta Zarco in Bagnaia švignila mimo njega. "Idealno bi bilo, da ne bi poizkusil prehiteti Zarcoja in bi branil tretje mesto. Vendar je začetek sezone in treba je bilo malo tvegati in prehitel sem ga v zadnjem sektorju in si dejal, da biti drugi bo super, vendar sem vedel, da sta za mano dva "jezna" Ducatija in ne bo lahko. Videl sem že ciljno črto, potem sta me obe "raketi" prehiteli. Bilo je frustrirajoče, vendar sem dal vse od sebe. Naslednjič bom vedel, kaj storiti. Tokrat ni bilo dovolj, sem pa zadovoljen z motociklom in rad bi se zahvalil vsem pri Suzukiju za to," je dejal Mir.

Že ta konec tedna je na sporedu nova dirka, na istem prizorišču, VN Dohe. "Zadovoljen sem, imamo novo priložnost," pravi Mir, ki računa, da bo tokrat uspešnejši v zaključku dirke:"Dobro se počutim, bila je dobra dirka zame. Malce pozno sem prišel do pravih občutkov, to je bilo zame zelo pomembno. Lahko rečem, da je bil to najpomembnejši element te dirke. Na koncu sem se trudil na vso moč, ker sem vedel, da so gume vedno slabše in poizkusil sem, kar je bilo mogoče."

Ob tem je 23-letni Španec priznal, da so imeli pred tem precej težave, na treningih in tudi v kvalifikacijah: "Zaradi nekega razloga nisem uspel ustaviti motocikla, imel sem veliko težav in bil sem jezen. Potem smo našli nastavitve, ki smo jih uporabljali lani in potem je vse prišlo nazaj, težav ni bilo več." To je vsekakor obetaven začetek sezone za Mira, ki lani ni bil v krogu favoritov za naslov svetovnega prvaka, pa se je potem sezona ponudila kopico presenečenj. Še posebej, če se Španec spomni prve dirke v letu 2020, ko je bila zaradi pandemije uvodna dirka razreda motoGP v Jerezu (VN Španije) in takrat Mir dirke ni končal, ob koncu sezone pa se je nato ovenčal z naslovom prvaka.