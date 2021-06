Mir: Nočna mora je napadati in prehitevati iz ozadja

Joan Mir se je na dirki na Nizozemskem tretjič v sezoni prebil na stopničke. Aktualni svetovni prvak razreda motoGP je zadovoljen z izkupičkom, a se zaveda, da jih pri Suzukiju med poletnim premorom čaka precej dela, če bodo želeli biti konkurenčni. Španec je znova ponovil, da je zelo pomembno, da se uvrsti med najboljše že v kvalifikacijah, sicer ima potem precej več težav, da doseže vrhunski rezultat. "Če začneš dirko iz ozadja, je ponavadi težko. Če se želim boriti za naslov prvaka, moram začeti iz prve vrste ali pa moram biti agresiven. Raje začnem iz prve vrste," je možnost, ki mu je bližje, izbral Mir.

Mir je dirki na Portugalskem prvič v sezoni stopil na stopničke, na zadnji dirki v Assnu je bil tretji, za zmagovalcem Fabiom Quartararojem in še enim Yamahinim dirkačem Maverickom Vinalesom. "Zadovoljen sem z dirko, ker nismo pričakovali veliko več. Ta dva fanta, Quartararo in Vinales, sta bila zares, zares hitra celoten vikend. Odlično sta dirkala in zame je bilo zelo težko, da sem bil konkurenčen. Težko je napadati iz ozadja in prehitevati, še posebej honde in ducatije, to je prava nočna mora. A trudil sem se in dal svoj maksimum, da sem pametno izbral trenutek za prehitevanje."