Mir ostaja? 'Ne mudi se mi podaljšati s Suzukijem'

Svetovni prvak iz leta 2020 je sezono končal na tretjem mestu v skupni razvrstitvi s 208 zbranimi točkami, kar je točno 70 manj od novopečenega prvaka Fabia Quartararoja . " Zaupam Suzukiju in upam, da podobno sezono, kot je bila tista leta 2020, ko smo prišli do laskavega naslova. Srčno upam, da bomo našli skupni jezik, da bom o imeli iste oziroma zelo podobne cilje za prihajajoče obdobje. Če bo temu zares tako, potem ne vidim težav v smeri podaljšanja sodelovanja. V nasprotnem pa ... " je bil malce skrivnosten v pogovoru za Corrire Dello Sport 25-letni Španec, ki ga pogodbo s Suzukijem veže še za leto 2022. Potem bo prost "igralec" ... " Verjamem v napredek dirkalnika, verjamem, da bo v naslednji sezoni še hitrejši, kot je bil ."

Španec je italijanskemu športnemu časniku hitel razlagati besede Kevina Schwantza, ki je Mira "obtožil" da je bil v minuli sezoni povprečen in nikakor ne na nivoju nekdanjega šampiona razreda motoGP. "Prav nič ne delim njegovo mnenje. Da sem bil počasen? Sploh ne. Na razpolago sem imel skorajda v celoti povsem enak dirkalnik kot v šampionski sezoni in bil z njim celo hitrejši na vseh stezah. Težava je bila v tem, da je konkurenca močno napredovala in zato nisem bil na mestih, ki bi jih sicer želel." Za leto 2022 Joan Mir napoveduje nov napad rojaka Marca Marqueza na naslov svetovnega prvaka. "Če bo zdrav, bo po moje prav on tisti, ki ga bomo morali premagati v boju za končno lovoriko. Ponavljam, če bo povsem zdrav."