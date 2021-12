Mir: Želim biti konkurenčen v boju za naslov

Joan Mir je sezono med dirkaško elito končal s četrtim mestom na VN Valencie ter končnim tretjim v skupnem seštevku in tako ni ponovil podviga, ki mu je uspel pred letom dni, ko je senzacionalno zavzel prestol v kraljevem razredu motoGP. "Tista sezona je bila nenavadna z vseh vidikov – ne samo po tem, da sem nepričakovano prišel na sam vrh, in to prav na zadnji dirki sezone." Špancu prevelika pozornost javnosti nikoli ni posebej godila. "To je bila čudna sezona zaradi epidemije, ki nas je ves čas spremljala in oteževala sezono. Ob tem na tribunah ni bilo gledalcev, na stezi pa ne Marca Marqueza, tako da je bilo vse skupaj čudno," se leta 2020 spominja 24-letni dirkač.