Mir opazil Ducatijevo moč: 'Pri njih ne vidim slabosti, kar me skrbi'

"Imel sem težave s sprednjim delom motocikla. Naš oprijem ni bil fantastičen in nisem imel nikakršnih prednosti, da bi se lahko boril z njimi. Tako da je vse skupaj frustrirajoče, to ni bilo osvojeno mesto, ki bi si ga želel, želel bi si borbe za stopničke, želim si več. Spet je to zame težka situacija," visokih apetitov ni skrival Joan Mir.

Skrbita ga hitrost in moč Ducatija

Tega je presenetilo, kako hitri so v Valencii bili dirkači Ducatija, še posebej v drugi polovici dirke, ko običajno pride do izraza Suzukijeva manjša obraba gum. "Ko sem lani vozil za njimi, sem lahko opazil nekaj šibkih točk. Ko so dirko začeli z vso to močjo, je ta bila strašna, toda na koncu dirke so trpeli pri naklonu motocikla bolj kot mi in tudi pospeševanje z gumo ni bilo več tako silovito," je ugotavljal Mir. "Tokrat nisem videl nič kaj slabšega oprijema v zadnjih krogih, medtem ko pri sebi sem. Zdi se, da so bili v zaključku dirke še močnejši, kar ni enostavno za razumeti," je svoja opažanja z novinarji še delil 24-letni dirkač s Palme de Mallorce.