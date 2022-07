MM snel opornico in dobil 'zeleno luč' za fizioterapijo in vadbo

Marc Marquez je pred šestimi tedni uspešno prestal operacijo desne roke, ki jo je opravil kirurg Sanchez Sotelo na kliniki v Minnesoti v ZDA. Španec je bil sedaj na drugem zdravniškem pregledu in je potem na družbenih omrežjih z veseljem objavil, da je snel opornico: "Lahko začnem s fizioterapijo in kardio vadbo" . Nov obisk pri zdravniku ga čaka čez šest tednov, ko bodo ocenili napredek in stanje operirane roke.

Za Marqueza je bila v začetku junija sicer to že četrta operacija na poškodovani roki po dramatični dirki za VN Španije iz leta 2020. Tokrat je bila potrebna operacija za odpravo rotacije kosti za 30 stopinj. Kot kaže, zdravljenje poteka na najboljši način, kot je pojasnil španski dirkač: "Naredili smo pomemben korak v procesu okrevanja. Pri tem drugem pregledu so zdravniki potrdili, da je nadlahtnica pravilno nameščena, s tem lahko začnemo fizioterapijo na desni roki in kardio vadbo. Zelo sem navdušen, da lahko ponovno pridobim gibljivost svoje roke, da nadaljujem z napredovanjem v procesu okrevanja. Rad bi se zahvalil celotnemu zdravniškemu timu za zdravljenje in pozornost," je Španec dejal za Gazzetto dello Sport.

Zadovoljen je tudi zdravnik Sotelo, ki pozitivno ocenjuje okrevanje dirkača Honde: "Pri zdravniškem pregledu, opravljenem pri Marcu Marquezu, šest tednov po operaciji njegove desne nadlahtnice, je bil potrjen dober klinični razvoj in radiološka slika, ki omogoča napredek v programu gibljivosti in okrevanju moči desne roke. Kmalu pa bodo sledili še drugi pregledi: pacient bo v naslednjih šestih tednih opravil nov pregled."

Dirkači v motociklističnem SP imajo poletni premor, saj bo naslednja dirka v Silverstonu na sporedu 7. avgusta. Francoz Fabio Quartararo je vodilni v točkovanju, zbral je 172 točk, Aleix Espargaro je zdaj pri 151 točkah, Francoz Johann Zarco je tretji s 114 točkami. Zato pa bo ta konec tedna zanimivo v razredu Superbike, na VOYO boste lahko spremljali dogajanje na VN Velike Britanije.