Puig: Z Marquezovo vrnitvijo ne bomo hiteli

Španski zvezdnik motociklizma Marc Marquez je prestal operacijo desne nadlahtnice, ki je po besedah kirurga Xavierja Mira povsem uspela. Ker ni bilo poškodb živčevja, bi bil lahko pripravljen že za tretjo dirko sezone v motoGP, veliko nagrado Češke v Brnu. A šef Hondine garaže Alberto Puig je v pogovoru z nekaterimi mediji umiril smele napovedi o hitri vrnitvi osemkratnega svetovnega prvaka. " Biti moramo previdni in nikakor ne hiteti z njegovo vrnitvijo. Skrbno moramo spremljati njegovo rehabilitacijo in predvsem poslušati mnenje zdravniške službe, " je dejal Puig, medtem ko je v bolnišnici Dexeus Mir omenjal, da bi bil Marquez kljub uspešni operaciji v bitki s časom, da bi bil nared za VN Češke, ki bo na sporedu 9. avgusta. To je po mnenju kirurga prvi realni cilj, ki si ga Marquez lahko postavi na poti do okrevanja.

"Prioriteta je, da se je izognil poškodbi živca, vsaj tako se zdi takoj po operaciji. O času okrevanja pa je še nekoliko prezgodaj govoriti," je medijem razložil Mir in namignil, da bi v slabih treh tednih Marquez lahko spet dirkal. "Odlična vest je, da je kirurški poseg povsem uspel, da ni bilo komplikacij in da je dr. Mir s svojo ekipo z njim vse od padca v Jerezu, tako da ima zadeve pod nadzorom." O vratolomni vožnji Marca Marqueza v končnici VN Španije pa Puig ni želel preveč govoriti. "Mnogi hvalijo njegove spretnosti na dirkalniku, ki jih je vnovič pokazal tudi v drugem delu dirke v Jerezu. Naš šport je pač takšen, da je tanka črta med uspehom in padcem. Če ne tvegaš, ne moreš doseči vrhunskega rezultata, a če si na robu, hitro lahko padeš. Tako da ..." Mnogi so prepričani, da bi Marquez v samem finišu dirke celo ogrozil zmago sicer izjemnega Francoza Fabia Quartararoja. "Če me že vprašate, menim, da je želel iti do konca. Če bi se zadovoljil z mestom na podiumu, ne bi tako hitel v zadnjih krogih. Da, želel je povsem na vrh. Takšen je, ne priznava ničesar drugega kot popolnost," se je razgovoril Alberto Puig, ki tako kot vsi v ekipi srčno upa, da se bo šampion iz Cervere res vrnil za VN Češke v Brnu. "Jasno, vsi bi radi, da je na startu v Brnu. Verjetno on sam prvi v vrsti. A naredil bom vse, da sprejmemo modro odločitev in da ne hitimo z vrnitvijo. Če ne bo v pravem stanju, bom vztrajal, da se vrne za dvojni program v Spielbergu," je za Corriere Dello Sport priznal Alberto Puig.