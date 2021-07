'Marc, kot ga poznamo, se je vrnil v Assnu'

Dirkače ne glede na vreme in poletno dogajanje ne čakajo prave počitnice. Čeprav bodo brez večjih obveznosti, bodo njihove misli usmerjene v nadaljevanje sezone 8. avgusta na dirkališču v Spielbergu, ko jih čaka VN Štajerske. Kot običajno je med medijsko najbolj izpostavljenimi dirkači nekdanji svetovni prvak Marc Marquez. Zmagovalec dirke za VN Nemčije je na zadnji preizkušnji v Assnu zasedel sedmo mesto. To je verjetno manj od pričakovanj po uspehu v Sachsenringu, toda Španec se uspešno vrača po poškodbi, ki ga je ustavila za kar precej časa.

Nekdanji svetovni prvak še ni 100-odstotno pripravljen, toda po premoru bo, kot kaže, znova "stari" Marc. O tem je prepričan menedžer Honde Alberto Puig: "Res je, da je Sachsenring dirkališče, ki zelo ustreza Hondi in Marcu. Imel je priložnost in zgrabil jo je z obema rokama. V Assnu pa mu nikoli ni bilo lahko in to velja tudi za Hondine dirkače. Vedeli smo, da ne bo lahko, potem pa je Marcov petkov padec vse skupaj še malce poslabšal. Mislim, da bi se brez tega padca boril za stopničke, ker ne bi izgubil samozavesti."

"Sedaj je čas za počitek in pripravo na drugi del sezone. Ne glede na vse skupaj smo videli, česa je sposoben na dirki. Začel je kot 20., potem pa je pridobil skoraj 10 mest le v enem krogu – in to je bil Marc, kot ga poznamo. Videli smo, kaj zmore, in potencial, ki ga ima. Res komaj čakamo, da ga vidimo spet v Avstriji po tem premoru, ko bo še bolje pripravljen, tudi zaradi okrevanja po poškodbi," je pred nadaljevanjem sezone optimističen Puig.