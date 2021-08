Marquez pred drugo dirko v Spielbergu: Vsi dirkači bodo še hitrejši

Dirkači razreda motoGP so le podaljšali bivanje v Spielbergu, saj bo na tamkajšnjem dirkališču na sporedu druga zaporedna dirka svetovnega motociklističnega prvenstva. Na VN Štajerske je presenetljivo zmagal Španec Jorge Martin pred rojakom Joanom Mirom in Francozom Fabiem Quartararojem, ta konec tedna pa je na sporedu dirka za VN Avstrije.

Nekdanji svetovni prvak razreda motoGP Marc Marquez je dirko končal na osmem mestu, mesto pred bratom Alexom. Zaradi poškodbe roke je izpustil precejšen del lanske sezone, v tej pa še ni našel konstantne forme. Navdušil je na VN Nemčije, saj je zmagal na dirkališču v Sachsenringu. "To bo moj prvi dvojni tekmovalni spored, zato bo zanimivo. Glede na zadnjo dirko imamo izkušnje z dirkališča in podatke, kaj je bilo v redu in kaj ne, zato bodo vsi hitrejši. Veliko bo odvisno od gum, temperatur zrak ali uvrstitve v kvalifikacijah," je prepričan starejši od bratov Marquez.

Sicer 28-letni Španec ni popolnoma zadovoljen z napredkom, ki se tiče njegove poškodbe. Po treningih prejšnji teden je potožil zaradi pomanjkanja moči v desni rami in je dejal, da je mislil, da se bo hitreje vrnil v optimalno počutje in formo. A nič ne gre čez noč, tega se zaveda tudi dirkač in do vrhunskega počutja in forme ga čaka še kar nekaj korakov.