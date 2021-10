Bagnaia: Quartararo si je naslov več kot zaslužil, že lani bi moral slaviti

Italijan Francesco Bagnaia je sicer dobro izkoristil sobotni "pole position" in vodil na dirki, medtem ko se je moral Fabio Quartararo po le 15. mestu v kvalifikacijah prebijati iz ozadja. Če bi Italijan ostal na prvem mestu, bi odločitev o prvaku prestavil vsaj na naslednjo dirko na Portugalskem. Toda v 23. krogu je naredil napako in zdrsnil v pesek, takšen razplet pa je omogočil Francozu, da je prvič v karieri postal prvak v kraljevskem razredu.

Do konca sezone sta le še dve dirki in največ 50 točk, sveži svetovni prvak Fabio Quartararo pa ima zdaj 65 točk naskoka. Ima 267 točk, Francesco Bagnaia je ostal pri 202, lanski prvak Španec Joan Mir, ki dirke ni končal, pa je tretji s 175. Naslednja preizkušnja bo 7. novembra na Portugalskem, finale sezone pa bo teden dni pozneje v Valencii.

Z ničlo je namreč v trenutku končal vsa preračunavanja in teoretične možnosti na zadnjih dveh dirkah. Razlika je prevelika, da bi jo lahko na zadnjih dveh dirkah še nadoknadil. Ducatijev dirkač je imel vse od usodnega zavoja vse niti v svojih rokah. Po najboljšem startnem položaju je povedel in hitro se je pokazalo, da bo edini, ki mu lahko sledi v hudem ritmu, nekdanji prvak Marquez. Španski zvezdnik se po številnih težavah in poškodbah letos počasi, a vztrajno vrača. Danes pa ga je morda prav s pritiskom na Bagnaio primoral v napako. " Moja napaka. A kdor ne 'riskira', ne profitira. Mislim, da sem bil na poti do zmage, a naš šport je nepredvidljiv. Zadovoljen sem s tem, kako se je dirkalnik obnašal vse dni v Misanu, seveda pa manjka pika na i, " je sprva za Corirer Dello Sport dejal Bagnaia, nato pa se posvetil čestitkam Quartararoju. " Zaslužil si je to. Že vso sezono je najbolj konstanten. Medtem ko se mu je lani naslov izmaknil, je bil letos pravzaprav edini pravi kandidat. Ponavljam, vso sezono je bil najboljši. "

Spomnimo, ko je Bagnaia razočaran obležal v pesku in so se v Ducatijevi garaži prijeli za glave, so pri Yamahi Francozu pokazali le tablo, da je njegov tekmec odstopil. Vse je bilo jasno, a Francoz še dolgo po dirki ni mogel verjeti, da je res prvak. Že ob stezi so mu pripravili krajšo slovesnost in dobil je posebno obarvano čelado za prvaka, a bo potreboval še nekaj časa, da bo zbral misli. Za še nekaj dodatne bolečine za Bagnaio, ki je Fabiu Quartararoju sicer med prvimi športno čestital za naslov, pa je poskrbel zmagovalec dirke v Misanu, Marc Marquez. V izjavi po dirki je namreč priznal, da je bil Italijan v Misanu izjemno hiter, najverjetneje najhitrejši na stezi, ter da bi sam odnehal v lovu na zmago. "V tej sezoni ne moremo več do naslova, a že pogledujem proti naslednji, ko bo naslov prvaka naš edini cilj. Odkrito bomo napadali laskavo lovoriko," napoveduje Bagnaia. "V Misanu sem dal vse od sebe, da bi preložil odločitev o prvaku. A roko na srce, težko bi še kaj naredil na preostalih dirkah. Verjamem, da bi Fabio slej ko prej zapečatil naslov," je bil za Corriere Dello Sport iskren dirkač Ducatija, ki je "zgodbo" na dirkališču Marca Simoncellija končal pet krogov pred koncem.