'Moj največji nasprotnik je moja fizična pripravljenost'

Aktualni svetovni prvak Marc Marquez je na prvem petkovem prostem treningu zaostal le za Raulom Fernandezom, ki je s časom 1:20.829 postavil najhitrejši krog. Starejši izmed bratov Marquez je na drugem prostem treningu pokazal, zakaj je to dirkališče eno izmed njegovih najljubših, in s časom 1:19.394 postavil čas, ki ga tekmeci niso mogli dohiteti. Marquez je na zadnjih dirkah po povratku po poškodbi dvignil svojo formo in se ob številnih ničlah Marca Bezzecchija ponovno vmešal v boj za svetovnega prvaka, kjer ima trenutno za vodilnim Jorgejem Martinom 40 točk zaostanka. Kljub dejstvu, da letos poteka zgoščen boj za naslov svetovnega prvaka, saj prvih pet dirkačev med seboj loči le 40 točk, devetkratni svetovni prvak Marquez pravi, da je trenutno njegov največji tekmec njegova fizična pripravljenost.

Dirkač Ducatija bo v nedeljo glavni favorit za končno slavje, saj je na dirkališču v Sachsenringu v razredu MotoGP slavil že devetkrat. Pred zadnjo dirko štiritedenskega poletnega premora, ki sledi po nemškem koncu tedna, je Marquez dobil vprašanje, koga trenutno vidi kot največjega konkurenta, in presenetil z odgovorom. Namesto naštevanja imen svojih tekmecev je 33-letnik dejal, da ga tekmeci v primeru popolne telesne pripravljenosti v drugem delu sezone ne bodo mogli premagati. "Moj največji tekmec – oziroma tisto, kar me bolj skrbi – je moja fizična kondicija," je dejal Katalonec. "Za ostalo mi je vseeno. Res je, da so super hitri, ampak to je moj glavni nasprotnik – na naslednjih dirkah moram še naprej izboljševati svojo raven."

Marc Marquez lovi že svojo deseto zmago v Sachsenringu. FOTO: Profimedia

Ob drugih vprašanjih o Špančevem strateškem pristopu k boju za svetovnega prvaka ob konkurenci številnih ostalih dirkačev je Marquez dejal, da bije bitko sam s seboj in ne s konkurenco. "Po mojem mnenju je bil na primer Bezzecchi v prvem delu sezone najhitrejši. Ampak ne najboljši, saj Martin vodi v prvenstvu. Torej, na koncu se moraš stvari lotiti drugače, ko se boriš proti enemu dirkaču ali ko se boriš proti štirim dirkačem. Ampak trenutno je moj boj nekaj drugega. Po poletnem premoru bom razumel, kam lahko pridem do konca sezone." Odgovor na vprašanje, kdo se bo na poletni premor podal z najboljšim izhodiščem, bomo dobili ta konec tedna, ko bomo v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO v soboto prenašali kvalifikacije in sprint, v nedeljo pa sledi še zaključek z nedeljsko dirko.