Mojster ostaja mojster: nova čudežna rešitev Marqueza, tokrat pod rekordnim naklonom 70,8°

Marquez se s Hondo, ki mu je povsem prilagodila razvoj motocikla, izboljšuje iz leta v leto. To mu uspeva tudi s pomočjo tega, da išče limite motocikla. Pogostokrat je na treningih že skorajda vzporedno s tlemi, morda celo s telesom na tleh, a se mu uspe rešiti padca. Temu je bilo tako tudi na drugem treningu VN Avstralije na kultnem Phillip Islandu, kjer mu je uspelo novo čudežno reševanje (gl. video) na Michelinovem testiranju gum po koncu drugega treninga. Honda je kasneje sporočila, da je Katalonec rešil padec pri naklonu, ki je dosegel celo 70,8 stopinj. To presega celo njegovo rekordno reševanje iz Brna, kjer se je iz padca izvil pri naklonu 68°.

"Mislim sem, da bom izpustil motor, ker se mi je zdelo, da ga ne bom rešil. Toda preden sem to storil, sem si rekel, poskusi, bomo videli, kaj se zgodi. In ko sem dodal plin, se je motor dvignil," je spektakularno reševanje opisal Marquez. Ta je z dvignjenim kazalcem tudi proslavil reševanje, nato pa pojasnil:"Gledalci so bili zelo blizu z zastavami in zdelo se mi je 'fajn' proslaviti z njimi, saj so bili zares blizu.

Po petkovih treningih je Katalaonec sicer priznal, da je reševanje padca njegovega brata Alexa vendarle še vedno lepše in bolj spektakularno, a da je njegovo zdaj 'rekordno'. Več o manevru Marcovega brata na VN Japonske si lahko prebere tukaj.