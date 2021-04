Miller zadovoljen po najboljšem času: Če bomo še imeli težave, bo nekdo izgubil glavo

Na dirkališču Losail se drugi konec tedna zapovrstjo mudijo najboljši motociklisti. V nedeljo bo na sporedu dirka za VN Dohe, še pred tem pa dirkače čakajo zadnji prosti treningi in kvalifikacije, ki jih boste lahko danes spremljali na Kanalu A in VOYO. V petek je najboljšo formo pokazal Jack Miller z Ducatijem, ki je bil po zmagi na drugem prostem treningu pričakovano prešerne volje in se je tudi nekoliko pošalil na račun težav s prve dirke minuli konec tedna.

"Počutil sem se zelo udobno. Proti koncu prvega prostega treninga smo spremenili nekaj nastavitev, bilo je izjemno vroče, zato je bilo težko. Skušal sem se osredotočiti na večerni, drugi prosti trening. Na koncu mi je uspelo odpeljati zares dober krog, kar mi minuli konec tedna ni," je bil z najhitrejšim petkovim časom na dirkališču v Losailu zadovoljen Jack Miller. Avstralec naj bi imel na prvi dirki sezone težave z zadnjo pnevmatiko, zaradi česar ni upravičil velikih pričakovanj moštva Ducati, ki prevladuje na stezi v Losailu. "Minuli konec tedna sem smo imeli nenavadno težavo. Držim pesti, da se ne bo ponovila. Če se bo, bo nekdo izgubil glavo," se je pošalil Miller, ki je dirko za VN Katarja zaključil na devetem mestu, tokrat pa se nadeja bistveno višje uvrstitve. PREBERI ŠE Miller najhitrejši na petkovih prostih treningih, Bagnaia in Zarco potrdila odlično formo Še en Ducatijev dirkač Johann Zarco je po petkovem dogajanju dejal, da je imel zaradi visokih temperatur v Katarju nekaj težav z oprijemom pnevmatik, česar pa Miller, kot je razkril, ni občutil. "Če sem iskren, nisem čutil spremembe. Govoril sem s Peccom (Francescom Bagnaio, op. a.), ki mi je dejal, da je imel težave pri zaviranju. Sam pa sem se, iskreno, počutil celo bolje kot prejšnji vikend." icon-expand Sobotni spored bomo na VOYO začeli ob 12.25, ko je na sporedu tretji prosti trening v razredu moto3. Nato bodo še enkrat na stezo prišli dirkači obeh najmočnejših razredov, ob 16.30 pa se v moto3 začenjajo kvalifikacije. Zadnji dve sobotni dejanji – kvalifikacije v moto2 in motoGP boste lahko spremljali tudi na Kanalu A, kjer prenos začenjamo nekaj minut pred 17.30.