Morbidelli: Ducati je na robu perfekcije

Motociklistična sezona je globoko zajadrala v drugi del. Azijska turneja, kjer bodo dirkači vseh razredov domovali kar slaba dva meseca, je v polnem zamahu. Pred durmi je naslednja postaja, konec tedna bo šlo za VN Indonezije. S prenosi začenjamo v petek zgodaj zjutraj na VOYO, konec tedna se priključi še Kanal A.

Po koncu tekoče motociklistične sezone se obeta kar nekaj spektakularnih prestopov med ekipami. Med tistimi, ki bo (je) v središču pozornosti, je prav gotovo osemkratni šampion Marc Marquez, ki po dolgih letih zapušča Hondo, novega delodajalca pa si je (bo) poiskal tudi brazilski Italijan Franco Morbidelli.

Jorge Martin je po VN Japonske znova pridobil nekaj pomembnih točk v prvenstvu. Zdaj le še tri točke zaostaja za Francescom Bagnaio. Šest dirk pred koncem sezone ima Bagnaia 319 točk, Martin 316, Marco Bezzecchi na tretjem mestu pa je zbral 265 točk.

Slednji zapušča Yamaho in bo pri ekipi Ducati del Team Pramac družbo delal Špancu Jorgeju Martinu. Nekdanji šampion srednjega razreda moto2 že komaj čaka, da se bo podal v garažo, kjer domuje Ducati. Morbidelli, ki v zadnjem obdobju ne niza vrhunskih rezultatov, kot jih je še pred sezono ali dvema, verjame, da je pred njim nov list v karieri in bo imel bolj svetlo prihodnost. "Do konca sezone bom dal vse od sebe, da z mojo ekipo pridemo še do kakšnega vrhunskega rezultata. Do zadnje tekme sezone bom svoje delo z Yamaho opravljal odgovorno in motivirano. Za nami je nekaj lepih sezon, konec leta pa se vse skupaj končuje," je za Corriere Dello Sport poudaril Franco Morbidelli, ki mu v tej sezoni uspeva le malo stvari.

Na dosedanjih 14 dirkah je osvojil 77 točk in zavzema 12. mesto. "Pričakoval in želel sem precej več, toda to je moja oziroma naša realnost. Precej težav smo imeli skozi sezono, toda ne želim se ozirati nazaj, pač pa narediti vse, da bo do konca koledarskega leta še prišel kakšen vrhunski rezultat. Yamaho želim zapustiti z dobrim občutkom," je italijanskemu časniku obljubil 29-letni Morbidelli, ki pa komaj čaka, da se pojavi v novi garaži z novim delodajalcem.

icon-expand Franco Morbidelli zapušča Yamaho. Naslednja postaja je Ducati. FOTO: AP

Obdobje pri Yamahi se končuje, začenja pa se še nepopisan list z Ducatijem. Od naslednje sezone bo njegov kolega pri ekipi Perma Pramac Jorge Martin. "Ducati dela čudeže. To ne govorim le zato, da bi polaskal mojim novim delodajalcem, pač pa zato, ker tako mislim in so rezultati takšni, da to lahko mirne duše povem," je na vsa usta hvalil rdeče iz Borga Panigaleja bodoči dirkač rdečih.

"Vse skupaj se ni zgodilo včeraj. Za njimi je vrsto let marljivega dela in uspešnega razvijanja. Dirkalnik, ki mu ni para. Dirkalnik se je odlično prilagodil pnevmatikam in obratno. Tu je še aerodinamika, ki je najboljša v paddocku. Vse skupaj vodi do tega, da lahko dirkači od dirkalnika vedno znova iztisnejo največ, kar ima," je za Corriere Dello Sport poudaril zmagovalec treh dirk razreda motoGP. "Mirno lahko ocenim, da je Ducati že blizu perfekcije. Seveda je vedno možnost napredka, a dejstvo je, da so daleč pred vsemi v motociklistični karavani."