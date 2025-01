Morbidelli in Di Giannantonio v en glas: Zaznamovali bomo sezono 2025

Edina Ducatijeva dirkača, ki nista stopila na zmagovalni oder v letu 2024, sta Italijana Franco Morbidelli in Fabio Di Giannantonio. Kar 14-krat se je v minuli sezoni zgodilo, da so na stopničke "skočili" dirkači iz Ducatija. Ducati drži izjemen niz, na zadnjih 66 dirkah so se njihovi dirkači uvrstili med prve tri, start iz prve vrste pa so si priborili že na zadnjih 80 kvalifikacijah. Morbidelli in Di Giannantonio, ki bosta v prihajajoči sezoni tvorila ekipo Ducati VR46, v en glas sporočata, da bosta tudi onadva zaznamovala dirkaško leto 2025.

Kot tretji iz motociklističnega paddocka so predstavili ekipo in "opremo" za sezono 2025. Ducati VR46, ekipa legendarnega Valentina Rossija, v lanskem letu prav veliko razlogov za slavje in veselje ni imela, a to naj bi se spremenilo v tekočem koledarskem letu. Na svečani predstavitvi v indonezijski Džakarti sta Italijana Franco Morbidelli in Fabio Di Giannantonio razkrivala karte pred začetkom sezone, ki se vse bolj bliža.

Ducati VR46 za sezono 2025 FOTO: motogp.com icon-expand

Med svečano predstavitvijo v Nuas Indah Theater v indonezijski prestolnici je ekipa Pertamina Enduro VR46 že delila dobro razpoloženje in širila ambiciozne načrte v naslednji sezoni. "Imamo dva fantastična dirkača. Morbidellija poznam že vrsto let in že lani je pokazal in dokazal, da je lahko zelo hiter. Z Di Giannantoniom delamo korak naprej, saj bomo imeli še naprej stik s tovarniškim Ducatijem," je za Gazzetto Dello Sport razpredal športni direktor ekipe Alessio Salucci.

"Najprej in predvsem – moramo se zabavati. Od tu naprej se vse začne. Če bomo vedri v garaži, bodo prišli tudi rezultati. Toda pozor, radi bi bili protagonisti v letu 2025," pa ambiciozen načrt razkriva šef ekipe Pablo Nieto.

Kaj pa tista, od katerih bo največ odvisno? Italijana Franco Morbidelli in Fabio Di Giannantonio bosta "manekena" ekipe v letu 2025. "Lani so bili povsem realno in objektivno štirje dirkači pred mano. Vedel sem, da jih težko premagam, tako sem se ves čas boril za mesta med četrtim in sedmim. Za mano je leto, v katerem nikakor nisem mogel razviti svojega potenciala. Bilo je kar frustrirajoče," je rožnatemu časniku na svečani predstavitvi priznal Morbidelli.

"Poln čustev začenjam zgodbo z novo ekipo. Zame osebno je in bo to nekaj posebnega. Rojen sem v Rimu, toda lep čas sem preživel v Tavulii. Vzdušje in podpora, ki ju bomo imeli pri Ducatiju, bosta neprecenljiva. Imam visoke načrte. Želim in verjamem, da se bo veliko pisalo tudi o Francu Morbidelliju," je bil za Gazzetto slikovit 30-letni dirkač brazilskih korenin.

Fabio Di Giannantonio FOTO: MotoGP icon-expand

Povsem enako razmišlja tudi klubski kolega Fabio Di Giannantonio, ki v sezono vstopa še posebej motiviran, saj se vrača po poškodbi, operaciji in rehabilitaciji po težavah z desno ramo. "Odlično delo smo opravili in opravljamo v pripravljalnem obdobju. Mislim, da prav nič ne prepuščamo naključju," je Gazzetti Dello Sport zaupal 26-letni Italijan, ki trdi, da je trenutno nekje na 85 odstotkih svojih zmogljivosti.

"Pomembno je, da bom do uradnega začetka sezone že 100-odstoten." Di Giannantonio bo imel, za razliko od kolega iz garaže, povsem tovarniški suport.

