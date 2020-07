Morbidelli: Marquez mora tvegati, če želi osvojiti naslov

"Marc Marquez s povratkom zagotovo tvega veliko, a vedeti je treba, da to enostavno mora storiti, če želi še naprej ostati v borbi za naslov prvaka. Zame ni nikakršna težava, če bo že ta vikend nazaj na stezi, lahko pa bi to postala zanj. Zavedam se, da se bom morda moral boriti proti poškodovanemu vozniku, a ker sam nisem poškodovan, mi to ne predstavlja skrbi. Kakorkoli, kar počne Marc, je zelo pogumno," je za spletno stran gpone.com povedal 25-letni Italijan.

Franco Morbidellije na prvi preizkušnji pozitivno presenetil s petim mestom, sedaj pa se nadeja, da bo ta rezultat še izboljšal: "Vikend nestrpno pričakujem. Da sem bil minulo nedeljo hiter in sem se boril za stopničke, mi vliva upanje. Moj cilj je, da ta izid še izboljšam. Predvsem na kvalifikacijah imam še kar nekaj prostora za napredek."

Čeprav so v Jerezu te dni izjemno visoke temperature, to Morbidellija pri pripravah na dirko ne moti: "Skušal sem se karseda odpočiti in pripraviti na naslednjo preizkušnjo. Med tednom sem veliko počival, vročina me ne moti. Še enkrat sem analiziral nedeljsko dirko, z ekipo smo ugotovili, kje sem počel napake, ki jih bom tokrat skušal popraviti."