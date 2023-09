Morbidelli od prihodnje sezone pri Ducatiju, kje bo kariero nadaljeval Marc Marquez?

Italijansko moštvo in italijanski dirkač sta prek moštvene spletne strani in uradnih družbenih omrežij potrdila sodelovanje v prihodnji sezoni. 28-letni Franco Morbidelli bo po petih letih pri Yamahi v sezoni 2024 sedel na Ducatija, kjer bo postal moštveni kolega trenutno drugega v skupnem seštevku Jorgeja Martina .

Novico je generalni direktor Ducatija Luigi Dall'Igna pospremil z naslednjimi besedami: "V veselje nam je pozdraviti Franca Morbidellija v naši tovarniško podprti ekipi Pramac Racing za prihajajočo športno sezono, v kateri bo vozil Desmosedicija GP. Franco je dirkač z veliko talenta in izkušnjami in je že večkrat pokazal svojo moč in hitrost. Ni naključje, da je bil leta 2020 svetovni podprvak v razredu motoGP in je zmagal na treh dirkah za veliko nagrado. Prepričani smo, da mu bo skupaj z ekipo Pramac Racing in zahvaljujoč naši podpori uspelo pokazati poln potencial. Veselimo se, da se bomo skupaj podali na to novo razburljivo pustolovščino."