Morbidelli po izvrstni sezoni v motoGP še na reliju v Monzi

Franco Morbidelli bo branil barve moštva Withu Motorsport, ki je letos nastopalo v razredu WRC 3. Junija je bil Morbidelli del promocijskega dogodka v Toskani, zdaj pa bo nastopil na domači dirki, ki poteka po asfaltnih cestah v okolici Monze in deloma tudi na slovitem dirkališču F1.

"Zares sem navdušen nad tem, da bom dirkal na preizkušnji za svetovno prvenstvo. To bo izjemna priložnost, da se pomerim z najboljšimi dirkači na svetu in nastopam v drugem športu. Četudi bo izkušnja zabavna, se bom moral hitro učiti, prilagajanje pa zagotovo ne bo enostavno," je za spletno stran svetovnega prvenstva v reliju (WRC) dejal odlični dirkač na dveh kolesih.

"To so priložnosti, ki se ti v življenju redko ponudijo," je še dodal dirkač motoGP, ki bo prvi dan relija Monza dopolnil 26 let.

Morbidelli se v razredu motoGP bori za drugo mesto v skupnem seštevku. V njem ima 142 točk, štiri več od tretjega Španca Alexa Rinsa(Suzuki ECSTAR) in 15 več od četrtega Španca Mavericka Vinalesa(Monster Energy Yamaha). V boju za drugo stopničko je na zadnji dirki sezone za VN Portugalske teoretično kar šest dirkačev, medtem ko je naslov svetovnega prvaka že osvojil Španec Joan Mir(Suzuki ECSTAR). V karieri je Italijan, ki ima tudi brazilske korenine, nastopil na 48 dirkah razreda motoGP, vse tri zmage je zabeležil v letošnji sezoni, skupaj pa je štirikrat stal na odru za zmagovalce. Leta 2017 je osvojil naslov v razredu moto2.