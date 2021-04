Morbidelli: Quartararo je trenutno dva koraka pred ostalimi

V intervjuju za spletni portalCrash.net jeFranco Morbidellinajprej poudaril, kako lepo je zopet biti v prvi peterici, potem ko je dirko v Portimau zaključil tik pod stopničkami."Moji časi so bili neverjetno podobni lanskim, kar je dobro, ker sem dirko začel iz ozadja in do konca pred seboj nisem imel proste steze. Sploh na začetku sem se moral zares boriti,"je dogajanje na dirki prejšnjo nedeljo še enkrat podoživel 26-letnik.

Morbidelli je bil z rezultatom še posebej zadovoljen, ker ima letos pri moštvu Petronas Yamaha SRT na voljo identičen motocikel kot lani. "Uspelo mi je ponoviti lansko predstavo in to s praktično enakim kompletom nastavitev. Zame je letos vse težje, kot je bilo lani, saj so ostali dirkači izboljšali svoje motocikle, odpravili so težave, ki so jih imeli, jaz pa sem še vedno na enakem motociklu."