Morbidelli: Tu sem predvsem zaradi Rossija, verjel je vame, ko sem bil nihče

Po dirki v Brnu je bilo nemogoče spregledati iskren objem, s katerim jeValentino Rossičestital 16 let mlajšemu rojaku za prvo uvrstitev na zmagovalni oder. 'The Doctorja' in Franca Morbidellija namreč ne združuje zgolj državljanstvo, temveč tudi skupna dirkaška preteklost. Rossi je leta 2014 ustanovil akademijo, ki je namenjena prepoznavanju mladih talentov, na kateri se je pred vstopom v motoGP kalil tudi Morbidelli.

'Rossi mi je kot stric ali starejši brat'

Prav zato je eden od junakov preizkušnje v Brnu mnenja, da mu ne bi uspelo, če ne bi vanj od samega začetka verjel eden najboljših dirkačev v zgodovini. "Tukaj sem predvsem zaradi njega (Rossija, op. a.). Verjel je vame, ko sem bil nihče. Nekoliko čudno se počutim, ko tekmujeva drug proti drugemu, a ko je dirke konec, sva velika prijatelja. Rossi mi je kot stric ali starejši brat," se je legendi motošporta zahvalil Morbidelli.

"Uvrstiti se na stopničke je fantastičen občutek. Ko sem pripeljal v bokse, sem takoj želel proslaviti z vsemi, ki so mi stali ob strani. Objel sem vse voznike akademije, ki so na srečo bili tam. Tudi Rossija sem. To je bil zares izvrsten trenutek," je še povedal 25-letnik. Andrea Migno (moto3), Celestino Vietti (moto 3) inMarco Bezzechi (moto2) so v preteklosti prav tako prišli skozi sito Rossijeve dirkaške akademije.

Tudi Rossi pa po dirki v Brnu – zaključil jo je na petem mestu – ni skrival ponosa zaradi uspeha mlajšega rojaka: "Zasluži si stopničke. Celotno sezono je bil hiter. Že na zimskih pripravah je kazal odlično formo, ki jo je uspel prenesti na dirke. Če pogledamo zgolj ta dirkaški konec tedna, je bil vse tri dni hiter, bil je blizu vrhu, kar te na koncu nagradi. Vsi smo ponosni nanj."

Ne gre zgolj za treniranje

"Očitno naša akademija opravlja svoje delo, saj je v zadnjih letih dala že kar nekaj odličnih voznikov. Morate pa vedeti, da pri nas ne skrbimo zgolj za treniranje dirkačev. Ko prerasejo okvire akademije, jim pomagamo z iskanjem ekipe in konkurenčnega motocikla. To je zelo pomembno predvsem v motoGP, kjer so razlike lahko zares velike. A očitno nam uspeva, ponosni smo na naše bivše predstavnike,"je še zaključil Rossi.