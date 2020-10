Morbidelli v igri za naslov prvaka: Mnogi so me že odpisali

Franco Morbidelli je torej zmagi iz Brna dodal še omenjeno iz Alcaniza za VN Teruela, kjer je vnovič potrdil, da se je razvil v vrhunskega dirkača, ki je tri dirke pred koncem vse prej kot običajne motociklistične sezone povsem v igri za naslov svetovnega prvaka. "Da, pred to dirko so me mnogi odpisali, češ, da nimam več možnosti v boju za naslov prvaka. A sem jih hitro demantiral in dokazal, da sem še kako "živ"," je po zmagi smeje dejal 26-letni v Rimu rojeni motociklist, ki kot ključ do druge zmage v sezoni navaja pravšnjo izbiro pnevmatik.

"Ekipa je opravila izjemno delo. Ko samo pomislim, kako so po sobotnih kvalifikacijah dolgo v noč bedeli in iskali ustrezne strateške rešitve za dirko, sem v prvi vrsti zelo vesel zaradi njih in seveda tudi zaradi sebe. Že pred startom sem se odlično počutil, na motociklu sem bil suveren vse do konca, zato je moja zmaga čista kot solza," poudarja Morbidelli, ki že komaj čaka naslednji dirki v Valencii (8. in 15. 11.). Zadnja pa bo na sporedu 22. novembra na Portugalskem.

"To bosta verjetno že odločilni dirki za končno razvrstitev skupnega seštevka. Od tu naprej ni več prostora za napake. Niti najmanjše. Tisti, ki bo želel osvojiti naslov svetovnega prvaka, bo moral opraviti tri vrhunske vožnje. Videli smo, da kvalifikacijska uvrstitev ne igra vedno ključne vloge, pomemben je vstop v glavno dirko. Verjamem, da sem lahko konkurenčen tako v Valencii kot tudi na Portugalskem, nato pa bomo potegnili črto in videli, kaj nam je to prineslo v končnem seštevku," dodaja trenutno četrtouvrščeni dirkač elitnega motociklističnega razreda.