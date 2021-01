Morbidelli: Včasih me med dirko popade strah, a skušam iti prek njega

Morbidelli je dirkač, na katerega je v prihodnosti treba računati, tudi v boju za naslov svetovnega prvaka med dirkaško elito. Za 26-letnim Italijanom so tri sezone na najvišji ravni kraljevega razreda motoGP in prav zadnja je bila za Morbidellija najboljša. Nekaj, na čemer bo lahko gradil v prihodnosti. Vse skupaj potrjuje tudi končno drugo mesto v skupnem seštevku, tik za presenetljivim zmagovalcem ŠpancemJoanom Mirom. V letu 2021 bo "Morbido" ostal del ekipe Petronas Yamahe, garažo pa bo delil z nikomer drugim kot legendarnim Valentinom Rossijem. "Joan Mir je zasluženo osvojil naslov svetovnega prvaka in jaz sem enako zasluženo osvojil naslov podprvaka. Ne želim se imeti za prvega od poražencev, saj sem za to drugo mesto zelo garal in imel najboljšo sezono v karieri, zato ne sme biti nikakršnega grenkega priokusa. S tremi zmagami v žepu tudi lažje razmišljam, da je bilo v pretekli sezoni marsikaj dobrega zame in za moje moštvo," je za Corriere Dello Sport razpredal Franco Morbidelli, ki je bil brez dvoma eden "hitov" nenavadne lanske sezone. "Gotovo sem si dal težji nahrbtnik na rame po tako uspešni sezoni. Vedno želiš napredovati, tako tudi sam v naslednji sezoni želim še korak naprej," širi umirjeni optimizem zmagovalec treh dirk med elito. "Naslednja sezona bo zelo zanimiva in verjamem, da bo tudi zabavna. V garažo prihaja Vale, in vsi vemo, kaj on pomeni v tem športu. Najin odnos je bil že prej zelo dober, zdaj bo, verjamem, še bolj pristen. Čeprav za njim ni ravno uspešna sezona, bo gotovo v naslednji prav zaradi tega še bolj motiviran," verjame Morbidelli, ki je odnos z novim klubskim kolegom krepil tudi med skupnim preživljanjem prostega časa na Rossijevem posestvu v Tavullii. "Veliko sva se pogovarjala, teme so bile različne. Prosti čas pa sva izkoristila tudi za to, da se preizkusiva v motokrosu, saj ima odlično stezo. Motokros je, še posebej v pripravljalnem obdobju, zelo dobrodošla popestritev priprav."