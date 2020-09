Morbidelli: Še pred sedmimi leti sem nastopal v italijanskem prvenstvu

Za Francom Morbidellijem (Petronas Yamaha SRT) je izjemen minuli konec tedna v Misanu.

Ne le zmaga, s katero je dobil dokončno potrditev svoje kakovosti, temveč način, s katerim je prišel do nje, je navdušil mnoge, ki mu v karavani MotoGP napovedujejo zelo svetlo prihodnost. Tudi sam je bil po dirki za VN San Marina vidno zadovoljen in poln čustev. "Težko je v nekaj minutah povzeti vse, kar se je dogajalo ta vikend v Misanu. To zmago doživljam zelo čustveno in hkrati kot potrditev kakovostnega dela v minulih letih," je v pogovoru po veliki zmagi nad konkurenco uvodoma dejal član poltovarniške Yamahe in nadaljeval: "V teh trenutkih so moje misli predvsem pri peščici oseb, ki mi že vrsto let nesebično stojijo ob strani in me podpirajo na moji športni poti. Če bi me kdo še pred sedmimi leti, ko sem na tem dirkališču v Misanu nastopil v italijanskem državnem prvenstvu, vprašal, ali si upam napovedati dan, ko bom stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v najelitnejšem motociklističnem razredu, mu ne bi upal ponuditi odgovora. Kajti pot od začetkov do vstopa med elito je tako zahtevna, trnova in dolga, da je pravzaprav nemogoče napovedati, kdaj ti bo uspel za nas motocikliste sanjski preboj med najboljše."

Rossi vseskozi verjel vanj

Franco je izpostavil veliko vlogo izkušenega Valentina Rossijapri svoji premierni MotoGP zmagi: "Ko govorim o osebah, ki se jim moram zahvaliti za vse, kar so storile zame v preteklosti, je Valentino povsem pri vrhu seznama. Od samega začetka je verjel vame, tudi takrat, ko bi marsikdo lahko dvignil roke in obupal, je on verjel v moje zmožnosti in mi ponudil priložnost, da se razvijam kot dirkač in kot oseba v njegovi sloviti Akademiji. Tudi na tokratni dirki je odigral zelo pomembno vlogo pri moji zmagi; če mi ne bi tako dolgo dihal za ovratnik, verjetno tudi sam ne bi pritiskal na plin tako vztrajno in natančno vse do cilja. Škoda, da mu je na koncu malce zmanjkalo za stopničke, toda kljub vsemu se moramo zavedati, da govorimo o živi legendi motociklističnega športa. In hkrati eni od največjih v zgodovini športa nasploh."