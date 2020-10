Morbidelli: Ta sezona je fantastična, škoda le, da nisem več v igri za naslov

"Zmagi v kvalifikacijah se ne gleda v zobe. Resda nato na dirki nisem bil povsem v ospredju, želel in napadal sem najmanj stopničke, a tudi četrto mesto v tej sezoni, ko smo dirkači zelo zgoščeni skupaj, zelo dober rezultat," se spominja Barcelone Franco Morbidelli, ki se je v tej sezoni prvič v karieri posladkal z zmago v kraljevem razredu. "To je bila prelomnica, dokazal sem sebi in drugim, da se lahko peljem z najboljšimi, da sem lahko celo pred njimi. Odlično spoznanje je to pred nadaljevanjem sezone in tudi kariere," je za Corierre Dello Sport razpredal Morbidelli, ki se zaveda, da je imel poleg zmage v Misanu, njegove prve na športni poti sploh, še nekajkrat zelo lepe možnosti, da se zavihti prav na vrh.