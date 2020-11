Morbidelli: Najin dvoboj z Millerjem je bil za vzor. Čist in športen

To bi lahko bil Avstralec Jack Miller, ki pa se je na koncu, potem ko je ves zadnji krog lovil Franca Morbidellija in sta imela nekaj zelo tesnih, a povsem športnih dvobojev, moral zadovoljiti z drugo stopničko. "Fantastičen boj je bil v zadnjem krogu. Tudi pred tem. Res sem užival, to je bil dvoboj za vzor. Čestitke pa tudi Joanu Miru, zaslužil si je, upam, da bom naslednje leto tudi jaz lahko zraven pri tem boju," je dejal presrečni Italijan, ki je v sezoni 2020 slavil že tretjič. A pot do zmage v Valencii je bila, kot je zaupal italijanskemu časniku Corierre Dello Sport,trnova in zahtevna ... "Zaradi izbire gum sem moral voziti malo drugače, ob koncu so se pojavile še težave z zadnjo gumo. Vedel sem, da bo Jack prišel, in v zadnjem krogu je res. Imela sva res super boj, a je bil tudi zelo športen. Zmagal sem jaz, Jack pa bi si tudi zaslužil prvo mesto," je po zmagi še dejal Morbidelli, sicer drugouvrščeni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva razreda motoGP. "Še dolgo bom pomnil to dirko v Valencii. Skozi celotno tekmo mi je uspel fantastičen ritem. Rad bi, da se takšna predstava večkrat ponovi. Kdo ve, morda jo bom ponovil na Portugalskem," že gleda proti zadnji preizkušnji sezone Franco Morbidelli, ki je dobre stvari v Valencii napovedal že v soboto, ko je prišel do najboljšega časa kvalifikacij in posledično najboljšega startnega položaja.