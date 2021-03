Morbidelli: Že zdaj smo na podobni ravni kot lani

Franco Morbidelli se lahko bohoti z drugim mestom v skupnem seštevku lanske sezone v razredu motoGP. Še več, Italijan brazilskih korenin je bil celo vse do zadnje dirke v igri za laskavi naslov. " Bolje je, da pozabimo na lansko sezono. Veliko sem se naučil, dosegel številne mejnike, a lovorike nisem osvojil. Malokdo bi pred sezono napovedal, da se bom vključil v boj za naslov svetovnega prvaka. Že to je zame velika stvar ," se za Corriere Dello Sport spominja lanske nenavadne sezone brez gledalcev Morbidelli, ki je pred novo v garaži pozdravil novega člana. Vsaj za eno sezono mu bo pri Petronas Yamahi družbi delal legendarni Valentino Rossi. "Borila se bova brezkompromisno in korektno. V garaži sva prijatelja, na stezi tekmeca. Ne vidim težav zaradi tega," je za Corierre Dello Sport priznal Morbidelli. " Moj cilj je, da sem boljši kot lani. Če bo res tako, se bom avtomatično boril za naslov," je brez dlake na jeziku 26-letni Rimljan, ki je delil vedro razpoloženje po uvodnih testiranjih v Katarju.

"Občutek je res dober. Zahvala Yamahi, ki se je z nekaterimi prijemi še bolj približala mojim zahtevam oziroma mojemu načinu dirkanja. Menim, da smo naredili korak naprej. Komaj čakam, da se vse skupaj začne zares,"je hitel razlagati Morbidelli."Losail je odkril marsikaj dobrega. Mislim, da smo že zdaj na enaki ravni kot lani, kar je odlična vest. Če smo že zdaj na tako visokih obratih, lahko med sezono pričakujemo velike stvari. Všeč mi je, da smo konstantni," je opazil dirkač ekipe Petronas, ki ga veseli tudi dejstvo, da je primerjava z drugimi konkurenti razkrila, da je dirkalnik blizu najboljšim. "Uspelo se mi je približati časom Fabia Quartararoja, kar je dobra informacija. Ta dva dneva testiranj bi se težko bolje končala."Morbidelli že ima v glavi približno razmerje moči skozi sezono ..."Verjamem, da bo Ducati letos še močnejši. Prepričan sem, da bo Jack Miler zelo motiviran. Spoštujem ga. To je fant s srcem,"trdi Morbidelli, ki seveda na aktualnega svetovnega prvaka Joana Mira in Suzukija ni pozabil ..."Naredili bodo vse, da dokažejo, da lanska sezona ni bila naključna. Gotovo bodo nevarni."Serijski motociklistični prvak Marc Marquez je še daleč od vrnitve v motociklistični cirkus. "Ko se bo vrnil, težko špekuliram, kdaj zares bo to, bo gotovo potreboval nekaj časa, da se vrne v tekmovalni ritem. A Marc ni običajen dirkač. Vendarle gre za enega najboljših v zgodovini, fant, ki ima v sebi nekaj več. Ni pa robot, tudi on je iz krvi in mesa, in daljša odsotnost bo gotov pustila posledice. Mislim, da naslednje leto še ne bo konkurenčen za naslov prvaka."