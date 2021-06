Morbidelli: Kalvarija se je začela že v Katarju

" Kako bi tudi bila. Lani sem se boril za naslov, letos pa tavam v ozadju ," je opazil Italijan brazilskih korenin, ki je bil na zadnji dirki deveti. " Upal sem, da bo sezona podobna lanski, ko sem bil ves čas v igri za najboljša mesta in se celo boril za naslov. Verjel sem, da bom nadaljeval tam, kjer sem sezono končal, a po sedmi dirki sezone je bolj ali manj jasno, da me čaka precej drugačno dirkaško leto, " je spoznal Morbidelli, ki je bil lani eno večjih odkritij sezone, seveda ob presenetljivem novopečenem šampionu Joanu Miru . "Kalvarija se je začela že na uvodu v sezono v Katarju," je priznal Morbidelli in nadaljeval. "Že v Losailu je bilo jasno, da nas čaka zahtevno leto in da nam ne bo postlano z rožicami," je bil slikovit član poltovarniške Yamahe. " Spoznanje, da smo daleč od najboljših, je bilo pravi šok za našo garažo. Tekmeci so naredili korak naprej, mi pa nismo ostali na istem mestu, pač pa smo naredili celo korak nazaj, " je kritičen Morbidelli, ki si ne laže, da bodo težave mogoče rešiti čez noč.

Franco Morbidelli in Valentino Rossi sta daleč od pričakovanj in želja ...

"Daleč smo še od rešitev. Mislim, da moramo iti korak za korakom. Težko verjamem, da se bomo v kratkem vključili v boj za stopničke. V našem športu se ničesar ne da prehitevati," je zaokrožil oceno dosedanjega dela sezone Morbidelli in pogledal naprej. Pred durmi je VN Nemčije v Sachsenringu. "Iskrica upanja je vzplamtela v Mugellu, ko sem nepričakovano priplezal na tretjo stopničko. Boril sem se kot lev, kljub mnogim težavam mi je uspelo priti do vrhunskega rezultata. Mislim celo, da sem glede na okoliščine in razmere prav na VN Italije odpeljal najboljšo dirko zadnjih let." VN Nemčije je nova priložnost. "Za vrhunski rezultat se bodo morale nekatere stvari uskladiti. Poleg tega, da se borim s svetovno konkurenco, v tej sezoni bijem bitko tudi s samim sabo in dirkalnikom, ki me ne uboga tako kot lani," je za konec pogovora s Corriere Dello Sport še priznal Franco Morbidelli.