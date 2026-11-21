Kvalifikacije so sicer z rekordom steze pripadle Marcu Bezzechiju pred Marcom Marquezom in Fabiem Di Giantoniem. Najboljšo peterico sta dopolnila še Raul Fernandez in Alex Marquez. Drugi v prvenstvu Jorge Martin je kvalifikacije končal na sedmem mestu in bo imel tako težko nalogo, da bo na sprintu Marcu preprečil, da osvoji že svoj deseti naslov svetovnega prvaka, osmega v razredu MotoGP.
MotoGP
Sprint, ki bi že lahko odločil naslov prvaka, pol ure prej!
Vodstvo tekmovanja razreda MotoGP je ob zaključku kvalifikacij sporočilo, da se bo predzadnji sprint letošnje sezone najelitnejšega motociklističnega razreda zaradi slabe vremenske napovedi začel pol ure prej! Tako se bo dirka začela že ob 15.25 s prenosom na Kanalu A in VOYO.
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