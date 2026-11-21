Kvalifikacije so sicer z rekordom steze pripadle Marcu Bezzechiju pred Marcom Marquezom in Fabiem Di Giantoniem. Najboljšo peterico sta dopolnila še Raul Fernandez in Alex Marquez. Drugi v prvenstvu Jorge Martin je kvalifikacije končal na sedmem mestu in bo imel tako težko nalogo, da bo na sprintu Marcu preprečil, da osvoji že svoj deseti naslov svetovnega prvaka, osmega v razredu MotoGP.