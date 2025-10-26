Svetli način
Moreira po odstopu Gonzaleza prevzel vodstvo v prvenstvu, zmaga za Dixona

Sepang, 26. 10. 2025 11.27 | Posodobljeno pred dvema minutama

Še najbolj razburljivo v tem dirkaškem vikendu je bilo dogajanje na glavni dirki v razredu moto2, kjer je zmago slavil britanski dirkač Jake Dixon. Na zmagovalni oder sta se zavihtela še Kolumbijec David Alonso z drugim in Belgijec Barry Baltus s tretjim mestom. Diogo Moreira je s petim mestom in po odstopu do danes vodilnega Manuela Gonzaleza prevzel vodstvo v skupnem seštevku prvenstva.

To je bila dirka, ki je ponudila praktično vse. Od eksplozivnega starta glavnih favoritov za zmago, zgodnje prekinitve zaradi trkov in posledičnih odstopov, do končne zmage izkušenega britanskega dirkača Jaka Dixona.

Slednji zaseda trenutno četrto mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v razredu moto2 brez večjih možnosti, da bi se, ko sta do konca motociklistične sezone ostali še dve dirki, boril za skupno zmago. Na zmagovalni oder sta se z drugim oziroma tretjim mestom zavihtela še kolumbijski predstavnik David Alonso in belgijski dirkač Barry Baltus.

