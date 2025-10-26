Moreira po odstopu Gonzaleza prevzel vodstvo v prvenstvu, zmaga za Dixona

To je bila dirka, ki je ponudila praktično vse. Od eksplozivnega starta glavnih favoritov za zmago, zgodnje prekinitve zaradi trkov in posledičnih odstopov, do končne zmage izkušenega britanskega dirkača Jaka Dixona.

Slednji zaseda trenutno četrto mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v razredu moto2 brez večjih možnosti, da bi se, ko sta do konca motociklistične sezone ostali še dve dirki, boril za skupno zmago. Na zmagovalni oder sta se z drugim oziroma tretjim mestom zavihtela še kolumbijski predstavnik David Alonso in belgijski dirkač Barry Baltus.