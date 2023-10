Moreira slavil na kaotični dirki v razredu moto3

Masia je že po nekaj ovinkih padel na sedmo mesto, Sasaki je zaradi težav z motociklom začel še slabše in padel na 22. mesto. Holgado se je med tem vztrajno prebijal do vrha in ob koncu prvega kroga že vozil na čelu.

V razredu moto3 se na vrhu skupnega seštevka bije troboj za naslov med vodilnim Jaumejem Masio , drugim Ayumom Sasakijem in tretjim Danielom Holgadom , ki jih je pred dirko ločilo le devet točk.

16 krogov pred koncem se je Holgadu na vrhu pridružil Masia in dva kroga pozneje celo prevzel vodstvo. Med tem so se Sasakijeve težave v ozadju nadaljevale in zaostanek za vodilnimi se je večal iz kroga v krog.

Sedem krogov pred koncem je Holgado zaradi nepravilne vožnje izven mej steze prejel kazen podaljšanega kroga in padel na deveto mesto, Masia je prevzel vodstvo in vse je kazalo na veliko zmago Španca. A v zadnjem krogu se je vse znova spremenilo, Holgado je znova prejel kazen (3 sekunde dodatka) in kljub kratkem prevzemu vodstva na koncu padel na deveto mesto. Masia je na koncu zasedel šesto mesto. Sasaki pa z 18. mestom ni prejel novih točk. Je pa Japonec ostal na drugem mestu v skupnem seštevku z 16 točkami zaostanka.