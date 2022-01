Ducatijevo moštvo Gresini Racing predstavilo svoja aduta

Danes se je uradno predstavila ekipa Gresini Racing MotoGP. Moštvo, ki ga je ustanovil Fausto Gresini, se v razred motoGP po sedmih letih vrača kot samostojna ekipa. Projekt vodi lastnica ekipe, Nadia Padovani Gresini. V "družini" Ducati je še vedno Italijan Enea Bastianini, ki je lani že stopil na zmagovalne stopničke z Ducatijem, v moštvu se mu je pridružil novinec v razredu motoGP, rojak Fabio Di Giannantonio.

Oba dirkača bosta leta 2022 dirkala na motociklu Ducati Desmosedici GP21, ki so ga lahko navijači videli že novembra lani na dirki v Jerezu. Bastianini je že dokazal, da je lahko s svojim novim motociklom izjemno konkurenčen, lani je sicer zasedel enajsto mesto v skupnem seštevku sezone. Naslov svetovnega prvaka je osvojil Francoz na yamahi, Fabio Quartararo.

Di Giannantonio je pokazal odlične obete za prihajajočo sezono. Italijanskega dirkača, ki ima zdaj na motociklu številko 49, prvi preizkus čaka na prvih testiranjih v Sepangu, ki so rezervirana izključno za novince razreda motoGP (31. januar). Italijan je v lani dirkal v razredu moto2, na koncu sezone je bil na sedmem mestu.

Enea Bastianini je v izjavi za uradno stran razreda motoGP dejal: "Nove barve motocikla so zelo posebne. Ko sem ga prvič videl, se mi je zdelo malo čudno, zdaj, ko ga vidim v živo, pa lahko rečem, da je neverjetno. Tako odličen motocikel ne more biti drugačen kot hiter! Čez kakšnih dvajset dni gremo na teste in komaj čakam, da se vrnem na svojega ducatija. Ekipo sem spoznal že na prvem testu, imeli smo priložnost da se bolje poznamo in delamo skupaj, in lahko trdim, da imam super ekipo. Mislim, da bo sezona zelo zanimiva, prepričan sem, da bomo dosegli odlične rezultate. Komaj čakam za začetek sezone!"

Prva dirka sezone je na sporedu 6. marca v Katarju.