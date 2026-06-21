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MotoGP

Ortola v samem zaključku prehitel Alonsa za veliko zmago

Brno, 21. 06. 2026 12.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Manuel Gonzalez

Španski dirkač Ivan Ortola je po izjemnem zaključku prišel do zmage na dirki za VN Češke v srednjem motociklističnem razredu moto2. Vse do nekaj sekund pred koncem dirke v Brnu je bil v najboljšem položaju za slavje rojak David Alonso, ki pa je v zadnjem ovinku storil taktično napako in se na koncu moral zadovoljiti z drugim mestom. Na zmagovalnem odru je pristal še tretjeuvrščeni ljubljenec domačega občinsta Filip Salač.

Če je bila dirka v najšibkejšem razredu moto3 vse do cilja zelo zanimiva in nepredvidljiva, je več kot prva polovica dirke v srednjem razredu moto2 ponudila precej manj nepričakovanih manevrov in prevzemov vodstev med najboljšimi dirkači.

V zelo zgodnji fazi je do vodstva prišel David Alonso, nikakor pa se na stezi v Brnu ni znašel trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku prvenstva Manuel Gonzalez. Ivan Ortola, ljubljenec domačega občinstva Filip Salač in v večjem delu tudi Izan Guevarra so bili zanj preprosto prehitri. Avstralec Senna Agius se je pogumno vmešal v omenjeni špansko-češki troboj, a več kot do končnega četrtega mesta vendarle ni mogel priti.

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Dirka, ki je štela 18 krogov, se je razplamtela šele dobre štiri kroge pred koncem, ko je Ortola močno pritisnil na do tedaj vodilnega Alonsa. Temu so v samem zaključku očitno pošle moči, saj je v zadnjem ovinku storil veliko napako, ki jo je z obema rokama zagrabil Ortola za svojo prvo zmago v razredu moto2.

"Dober start me je postavil v odličen položaj. Zelo dobro sem odpeljal podaljšani krog, nato pa dolgo časa dirkal za Alonsom, a pri tem nisem zaostajal preveč. Že med dirko sem ga poskusil prehiteti, a je tako, kot se je na koncu zgodilo, še slajše zmagati," je le nekaj trenutkov po tem, ko je pokoril vso konkurenco, dejal zmagovalec dirke Ivn Ortola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moj cilj je bil, da skušam prevladovati od začetka do konca dirke. To mi je uspelo v 95-odstotkih, na koncu pa sem ostal brez zmage. Verjamem, da se bom iz te izkušnje veliko naučil in jo unovčil v nadaljevanju prvenstva," pa je povedal ne preveč razočarani Alonso.

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Do tretjega mesta pa je prišel domači ljubljenec Filip Salač, ki ni skrival navdušenja nad tokratnim dosežkom. "To je moj najsrečnejši dan. Lani se je dirka znova vrnila na moje prizorišče in ne morem vam povedati, kako zelo vesel sem tega rezultata. Počutim se odlično, hiter sem in verjamem, da bom v nadaljevanju sezone še hitrejši," je prepričan češki matador.

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