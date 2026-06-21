Ortola v samem zaključku prehitel Alonsa za veliko zmago

Če je bila dirka v najšibkejšem razredu moto3 vse do cilja zelo zanimiva in nepredvidljiva, je več kot prva polovica dirke v srednjem razredu moto2 ponudila precej manj nepričakovanih manevrov in prevzemov vodstev med najboljšimi dirkači. V zelo zgodnji fazi je do vodstva prišel David Alonso, nikakor pa se na stezi v Brnu ni znašel trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku prvenstva Manuel Gonzalez. Ivan Ortola, ljubljenec domačega občinstva Filip Salač in v večjem delu tudi Izan Guevarra so bili zanj preprosto prehitri. Avstralec Senna Agius se je pogumno vmešal v omenjeni špansko-češki troboj, a več kot do končnega četrtega mesta vendarle ni mogel priti.

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Dirka, ki je štela 18 krogov, se je razplamtela šele dobre štiri kroge pred koncem, ko je Ortola močno pritisnil na do tedaj vodilnega Alonsa. Temu so v samem zaključku očitno pošle moči, saj je v zadnjem ovinku storil veliko napako, ki jo je z obema rokama zagrabil Ortola za svojo prvo zmago v razredu moto2. "Dober start me je postavil v odličen položaj. Zelo dobro sem odpeljal podaljšani krog, nato pa dolgo časa dirkal za Alonsom, a pri tem nisem zaostajal preveč. Že med dirko sem ga poskusil prehiteti, a je tako, kot se je na koncu zgodilo, še slajše zmagati," je le nekaj trenutkov po tem, ko je pokoril vso konkurenco, dejal zmagovalec dirke Ivn Ortola.

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"Moj cilj je bil, da skušam prevladovati od začetka do konca dirke. To mi je uspelo v 95-odstotkih, na koncu pa sem ostal brez zmage. Verjamem, da se bom iz te izkušnje veliko naučil in jo unovčil v nadaljevanju prvenstva," pa je povedal ne preveč razočarani Alonso.

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